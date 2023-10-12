İmamoğlu'ndan CHP İl başkanı Çelik'e tebrik ziyareti

CHP İstanbul İl Kongresinde il başkanlığına seçilen Özgür Çelik, görevini dün Canan Kaftancıoğlu'ndan devraldı. CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'e bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu'nun yanı sıra Çelik'e ilk tebrik ziyaretinde bulunan da CHP İBB Meclisi grubu oldu. İlk ziyarette, meclis üyeleriyle CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı bulundu. Balyalı, partilerini İstanbul'da yeniden iktidar etmek için mücadele edeceklerini söyledi. Çelik de, yerel seçimle ilgili çalışmaları kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı. İBB meclis grubunun ardından Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki makamında biraraya geldi.

"İSTANBUL'UMUZU TEKRAR GÜÇLÜ BİR 5 YILA KAZANARAK HAZIRLAYACAĞIZ"

İmamoğlu konuşmasında, "2024 yerel seçimlerinde büyük bir hazırlıkla, güçlü bir hazırlıkla hem bu zor koşullarda, zor ortamda, Türkiye'nin ekonomik olarak zorlandığı, siyasetin okunması ve analizi noktasında da belli tepkilerini ve kaygılarını dile getirdiği bir ortamda Özgür Çelik başkanımızla omuz omuza vererek inşallah İstanbul'umuzu tekrar güçlü bir 5 yıla kazanarak hazırlayacağız. İstanbul'daki sahip olduğumuz ilçe belediyesi sayısını umut ederiz ki en az 2 katına çıkartmakla ilgili de güçlü bir eforu, çabayı, çalışmayı, metodu geliştirerek yol yürüyeceğiz. Tabiri caizse biz birbirimizi biliyoruz ve hazırız. Başarılar dilerim yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

"BİZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaret için İmamoğlu'na teşekkür eden Çelik kongre sürecine de değinerek, "Kongre sürecini geride bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri yarışlı kongrelerdir. Dolayısıyla kongrelerde çok çeşitli konuşmalar yapılır. Bu parti içi demokrasiyi yaşatmanın güzelliğidir. Aslında hep başka boyutuyla ne yazık ki bu kongreler değerlendiriliyor. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir problem mi var? Bir sorun mu var üzerinden değerlendirilme yapılıyor. Demokrasinin birinci kuralı uzlaşmaktır, ikinci koşulu da bir anlamıyla yarışmaktır. Bu yarış gerçekleşirken bazen kongre salonları içerisinde tansiyon bir miktar yükselebilir. Duyguların kontrol edilemediği cümleler kurulabilir. Bunlar insani duygulardır. Parti içi demokrasinin yaşatılması büyük bir güzelliktir çünkü birçok siyasi partide kongreler çok kısa sürer. Biz parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri, o kongre konuşmalarını o günde, o anda bırakıp yoluna devam etmesini bilen, bu geleneği bilen bir partidir. Bu yönüyle biz İstanbul'un 39 ilçesiyle ve sayın başkanımızla çok uyumlu bir süreç yöneteceğiz. Seçime kısa bir süre kaldı. 30 belediye kazanmayı hedefliyoruz. 39 ilçede çok iddialı bir süreç yöneteceğiz" diye konuştu.

"PARTİMİZİN BELLİ DİSİPLİN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bir gazetecinin Cemal Canpolat'ın açıklamalarıyla ilgili sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Dil ve üslup açısından yaşanmaması gereken tarz veya içerik yaşandı pazar günü. Partimizin demokrasisi yüksek seviyede gözetilen ve ortamların yaşatıldığı kongreleri oluyor. Burada da kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansı yok. Varsa içerik olarak usulüne uygunsuz ya da kaldırılamayan meseleler, muhtemeldir ki partimizin belli disiplin işlemlerini yürüteceğini düşünüyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANININ İSTANBUL'UN MESELELERİNİ BENİMLE KONUŞMASINI DİLERDİM"

Canpolat'ın sözlerinin AK Parti Grup Toplantısı'nda yayınlanmasına da değinen İmamoğlu, "Rakibimizde zaten Ekrem İmamoğlu'na dönük, icraatlarına dönük, İstanbul'a kattıklarına dönük hiçbir eleştiri sayfası yok. Böyle boş işlerle uğraşıp 4.5 yıldır Ekrem İmamoğlu'na muhalefet yapmaya çaba gösteriyorlar. Buna Sayın Cumhurbaşkanının grup toplantısında eşlik etmesini üzüntüyle karşıladım. O da sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu rejimin, sistemin bir karşılığı olsa gerek. Ben sayın Cumhurbaşkanına o videoları izlemesinin yerine İstanbul'un meseleleri üzerine birçok konuyu, benimle konuşmasını ve tartışmasını dilerdim. İstanbul sevgisi veya aşkı İstanbul Kongresi'nin bir kısım görüntülerini grup toplantısında yayınlamakla gösterilmez. Ben buradayım gelsinler ya da davet etsinler. Misafir edelim ya da gidelim. İstanbul'un meseleleri, imzalanmayan Beylikdüzü Sefaköy metrosu ya da birçok konusu 4.5 senedir bekleyen bir metrobüs alım kararının önünde imzalanmayarak durması.Birçok yatırım planına alınması gereken hususların yatırım planına alınmaması gibi hususları konuşalım. Bence sayın Cumhurbaşkanımızın gündemi o olmalı. Ben oraya yansıtılmasını kendileri açısından bir eksi puan olarak gördüm" ifadelerini kullandı.İmamoğlu, kongrenin ardından Cemal Canpolat'ın kendisiyle iletişime geçip geçmediği sorusuna "Bizim çok yoğun gündemimiz var, o gündeme odaklandık. Başka konular hafızamda yok" yanıtını verdi.

"GENEL BAŞKANIMIZLA TELEFON KONUŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Cemal Canpolat'ın disipline verilme konusuyla ilgili olarak Özgür Çelik ise, "Sayın Canpolat kongreden 1 gün sonra beni aradı, tebrik etti, başarılar diledi ve bundan sonraki süreçte bana ihtiyaç duyduğunuz 'Her an yanınızdayım' ifadesini kullandı. Dilekçe gelmesi durumunda partimizin zaten disiplin kurulu da kongrede seçildi. Disiplin kurulu gelen dilekçeyi kendi içerisinde değerlendirecektir" dedi. Çelik, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla da telefon konuşması gerçekleştirdiğini ifade etti.