İmamoğlu'ndan Bursa'da "Sinan Ateş" Açıklaması: "Bu Mesele Bir Faili Meçhul Meselesi Asla Olmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa’da; “Sinan Ateş'e yapılan bu suikastı kınıyorum. Bu mesele bir faili meçhul meselesi asla olmayacak. Bu memleket, ‘yapanın yanında kalıyor memleketi’ olmayacak. Bu memleket; hak ve hukukun, adaletin sonuna kadar geldiği bir memleket olacak. Bu memleket; adamına göre mahkeme, adamına göre hukuk, adamına göre adalet, adamına göre karar memleketi olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaletin simgesi olacak. Mekanı cennet olsun Sinan Ateş'i rahmetle anıyorum” dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'da; " Sinan Ateş'e yapılan bu suikastı kınıyorum. Bu mesele bir faili meçhul meselesi asla olmayacak. Bu memleket, 'yapanın yanında kalıyor memleketi' olmayacak. Bu memleket; hak ve hukukun, adaletin sonuna kadar geldiği bir memleket olacak. Bu memleket; adamına göre mahkeme, adamına göre hukuk, adamına göre adalet, adamına göre karar memleketi olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaletin simgesi olacak. Mekanı cennet olsun Sinan Ateş'i rahmetle anıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün; İnegöl'deki halk buluşmasının ardından Bursa'da Mihraplı Kent Parkı'nda yurttaşlarla bir araya geldi. Sağanak yağmur yağışı altında, vatandaşlara seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

"SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİNİ BULMAK BOYNUMUZUN BORCU"

"Tabii ben bu memleketin genç bir insanına ve önemli bir akademisyenine yapılan bu suikastı, Sinan Ateş'e yapılan bu suikastı kınıyorum. Akademisyen şehidimize yapılan bu suikastı yapan kişileri bulmak 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimizin boynunun borcudur bunu bilin.

Ben gittim anneciğini, babacığını da ziyaret ettim. Ailesiyle bir arada oldum. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Tabii bu mesele bir faili meçhul meselesi asla olmayacak. Bu memleket yapanın yanında kalıyor memleketi olmayacak. Bu memleket; hak ve hukukun, adaletin sonuna kadar geldiği bir memleket olacak. Bu memleket; adamına göre mahkeme, adamına göre hukuk, adamına göre adalet, adamına göre karar memleketi olmayacak. Sadece içi yananların kötü olaylara karşı beddua ettiği değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaletin simgesi olacak. Mekanı cennet olsun Sinan Ateş'i rahmetle anıyorum"

"KAPANMIŞ OKULLAR YENİDEN AÇILACAK"

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Psikologlar, öğretmenler tabii birçok konuda atamayla ilgili talebi olan meslekler var. Sosyologlar, hepsini önemsiyoruz ve hepsi göreceksiniz olacak. Bu memleketin başta eğitim olmak üzere düzenli, sistemli, iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Var olanı kullanmayı bile beceremeyen, önceliği başka olan bu hükümetin dönemi bitti. Kapanmış olan okullarımız açılacak. Bu niye önemli biliyor musunuz? Memleketimizin köylerini boşalttık. Kırsalı mahvettik. Tarımdan uzaklaştırdık. Okulları kapattık ve bir cahillik dönemi başladı, bunu sona erdireceğiz. Memleket yine en kırsalın köyüne kadar gelişmeye başlayacak."

İmamoğlu, iktidara geldikten sonra Bursaspor'la bizzat kendisinin ilgileneceğini söyledi. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursaspor niye kötü biliyor musunuz? Onun bile içine siyaset katar çevresini sarar sarmalarsan böyle olur. Türkiye'nin şampiyonluk yaşamış çok önemli bir kulübüdür. Defalarca bu şehre maç izlemeye geldim. Maçlarının o şehrin coşkusunun en yükseldiği kentlerin başındadır Bursa. Dolayısıyla bu şehirde Bursaspor'un bu duruma düşmesine çok üzüntülüyüm. Spordan anlayan birisi olarak, bu ortamda size söz veriyorum Bursaspor'un meselesini şahsen bizzat ben özellikle ele alacağım. Hem şehirde sporun çeşitliliğini ki, Bursa'da basketbol çok özel noktalara erişti sporun çeşitliliğini çok geliştireceğiz sevgili dostlar"

"BU SEÇİMDE BURSA'YI KAZANACAĞIZ"

Bir çocuğun "Başkanım" diye seslenmesi üzerine İmamoğlu, "Kurban olurum sana. Senin için buradan İstanbul'a yürürüm" dedi.

İmamoğlu'nun konuşması sırasında bazı yurttaşlar "Bursa'yı alın artık yeter" diye seslendi. İmamoğlu ise "Bursa'yı alacağız. Bakın Mustafa Bozbey başkanımız burada. Son seçimde bir aksilik yaşandı. Şimdi şimdi onu bu seçimde halledeceğiz. Bu seçimde hep birlikte Bursa'yı da kazanacağız. Göreceksiniz" diye konuştu.