Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı

Trump'ın FED çıkışı sonrası ABD'de borsa çakıldı
Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu! Bir asır sonra ilk yaşanacak
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Teröristbaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar

İmamoğlu'ndan Almanya'ya Eurofighter Satışı Vetouna Tepki

İmamoğlu'ndan Almanya'ya Eurofighter Satışı Vetouna Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını veto etmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının her şeyden önemli olduğunu vurguladı ve kararın geri alınmasını istedi.

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının Almanya tarafından veto edildiği iddilarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan'dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye'nin ulusal çıkarları Erdoğan'dan da İmamoğlu'ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum. " dedi.

Almanya'da hükümeti devretmeye hazırlanan Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller koalisyonunun İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye savaş uçağı satışını engellediği haberi Alman Handelsblatt gazetesi tarafından yayımlandı. Bunun üzerine X hesabından yazılı açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, yeni kurulacak Almanya hükümetine şu cümlelerle seslendi:

"Basından öğrendiğim kadarıyla, Silivri'ye hapsedilmemiz üzerine, Alman Hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye satışını veto etmiş. Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan'dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye'nin ulusal çıkarları Erdoğan'dan da İmamoğlu'ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum. Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye'nin yeni iktidarı, Avrupa Birliğiyle ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle, karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye'nin AB'ye tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.