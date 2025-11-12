Haberler

İmamoğlu'na Yönelik Soruşturma: Yurt Dışı Finansman İddiaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü' iddialarıyla başlatılan soruşturmayı tamamladı. İddianamede, yurt dışından alınan finansmanın kamu zararına kullanıldığı ve suç örgütü ile bağlantılar olduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, metro aracı alımı ve bazı altyapı projeleri için yurt dışından alınan finansmanın tekrar yurt dışına aktarılarak borçla borç ödendiği, bu şekilde kamunun zarara uğratıldığı öne sürüldü.

İddianamede yer alan ve "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun işlendiği 60. eylemde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ tarafından toplam 14 yurt dışı borçlanması yapıldığı, bunların 10'unun raylı sistem projeleri, 4'ünün ise diğer altyapı projeleri için temin edildiği aktarıldı.

Yurt dışı borçlanma kapsamında 19 finansal kuruluştan ilgili proje için açılan mevduat hesaplarına 69 milyar 516 milyon 54 bin lira geldiği ve soruşturmaya konu finansmanlardan gelen paraların büyük bir kısmının amacı dışında kullanıldığı belirtildi.

Yurt dışı krediyle finanse edilen projeler arasında yer alan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı araç alımı projelerinde hazine garantisi olmaksızın sağlanacak finansman için bakanlıkça uygunluk verildiği, İBB ile "Deutsche Bank AG-Londra Şubesi" arasında 18 Ekim 2019'da 110 milyon avro tutarında sözleşme imzalandığı anlatıldı.

Sözleşme kapsamındaki 110 milyon avronun ilgili hesaba geldiği, akabinde Kentsel Katı Atık Yakımı Projesi kapsamındaki 30 milyon 323 bin 476 avronun da aynı hesaba geldiği iddianamede yer aldı.

51 milyon 900 bin avro ile 6 bin 200 dolar yabancı kuruluşlara aktarıldı

İddianamede, gelen paranın yaklaşık 51 milyon 900 bin avrosu ile 6 bin 200 dolarının Credit Agricole CIB, Fransız Kalkınma Ajansı gibi yurt dışı yerleşik finansal kuruluşlarına aktarıldığının tespit edildiği belirtildi.

Kalan paradan 387 milyon liranın vergi, SGK, elektrik, icra ve benzeri ödemeler için, 3 milyon liranın yurt içindeki banka şubelerine, 9 milyon 300 bin lira ve 2 milyon 500 bin avronun ise İBB ve ortaklıklarına gönderildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, İBB ve İSKİ tarafından 2019-2025 yıllarında kullanılan yurt dışı finansmanların yaklaşık yüzde 10-15'nin doğrudan finansman sözleşmelerinde yer alan ve finansmanın amacı olan yüklenici şirketlere ödendiği, kalan kısmının ise farklı kurum ve kişi hesaplarına aktarıldığı da yer aldı.

Öte yandan finansmanların yaklaşık yüzde 20'sinin tekrardan yurt dışı finans kuruluşlarına ödendiği ve bu nedenle de borç borçla kapatılarak kamunun zarara uğratıldığına da iddianamede yer verildi.

İncelenen yurt dışı finansmanlarının, amacına aykırı olarak kullanılması ve bunların doğrudan Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan suç örgütüne bağlı veya yakın şirketlere aktarıldığı ya da önce İBB'ye bağlı iştiraklere oradan da usulsüz ihaleler yoluyla dolaylı olarak bu şirketlere aktarıldığı anlatılan iddianamede, bu sebeple kullanılan yurt dışı finansmanından amaçlanan faydanın sağlanamadığı dile ifade edildi.

Kullanılan yurt dışı finansmanlarının yaklaşık yüzde 50'sin İBB ve ortakları ile projeyle ilgisi olmayan kurum ve kişi hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

İddianamede İBB ve İSKİ tarafından kullanılan yurt dışı finansmanlarının, İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütünün parasal kaynaklarından biri olarak kullanıldığı da vurgulandı.

Paris'te düzenlenen 2024 yaz olimpiyatlarında İBB ve İstanbul Spor AŞ tarafından açılan ve tanıtım ofisi gibi gösterilen İstanbul House'a Ekrem İmamoğlu'nun bir çok örgüt üyesini ödüllendirmek için götürdüğü kaydedilen iddianamede, o dönemde buraya yapılan harcamaların miktarının yüksekliğiyle ilgili olarak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine inceleme gerçekleştirildiği anlatıldı.

İddianamede, soruşturma sürecinde yapılan açık kaynak araştırmaları kapsamında İBB ve İSKİ tarafından kullanılan tahvil ve kredileri kapsayan yurt dışı finansmanlarının, kullanım amacı olan metro, arıtma tesisi gibi alt yapı çalışmaları için değil, örgütün amaçları doğrultusunda kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
