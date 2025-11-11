Haberler

İmamoğlu'na Yönelik Soruşturma: 407 Şüpheli ve 160 Milyar Lira Kamu Zararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun liderliğindeki iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 407 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Başsavcı Gürlek, soruşturmanın detaylarını ve tespit edilen kamu zararı rakamlarını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi, değerlendirilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

Başsavcı Gürlek'ten gazetecilere açıklama

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 10 yıllık süreçte 160 milyar lira ile 24 milyon dolar kamu zararı tespit edildiğini belirterek, örgütün söz konusu suç gelirlerini raylı sistemler, hafriyat dökümleri ve yurt dışı kredilerinin usulsüz kullanımı ile kendi çevresine kullandırdığını kaydetti.

İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanması, gizliliği, hiyerarşik yapı ve örgüt şemasının anlatıldığını, 1 örgüt elebaşı, 6 örgüt yöneticisi olduğunu aktaran Gürlek, "İddianamede, Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Örgüt yöneticisi olması nedeniyle. Bunlardan bazıları doğrudan işlediği suçlar. Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yer alıyor. Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanları iddianamede şüpheli." ifadelerini kullandı.

Gürlek, iddianamede 76 kişinin "etkin pişman" olarak yer aldığını dile getirerek, "Kamuoyunun gündeminde olan bir dosya, bir an önce karara bağlanması lazım. Bu yargılamanın konusu, bu bizim temennimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden soruşturma süreçlerinin de olduğunu aktaran Gürlek, İSKİ, İGDAŞ, İSBAK, Boğaziçi Tesis Yönetimiyle ilgili soruşturmaların devam ettiği ve bunlara yönelik ek iddianamelerin düzenleneceğini aktardı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.