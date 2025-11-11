İmamoğlu'na Yönelik İddianame: 160 Milyar Lira Kamu Zararının İddia Edildiği Suç Örgütü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde, 143 eyleme ilişkin kamu zararının suç tarihleri itibarıyla yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon ABD doları olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ihbar eden, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar gören, 16 kişi de müşteki olarak yer aldı.

Suç örgütünün kurulduğu 2014'ten günümüze kadarki faaliyetleri anlatılan iddianamede, "İddianameye konu 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaatle sebep olunan kamu zararının suç tarihleri itibarıyla (Güncel değeri hariç) toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret, (Örgüt lideri ve yöneticilerini suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç) olduğu." değerlendirmesi yapıldı.

Kaçak hafriyat dökümünden 2021-2025 arasında 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde edildi

İddianamede, örgütün 2021-2025 yılları arasında kamu zararı ve suçtan elde ettiği menfaatin detaylarına yer verilen iddianamede, örgüt yöneticisi şüpheli Murat Gülibrahimoğlu koordinesinde kaçak hafriyat sistemi ile 185 milyon 877 bin 621 ton izinsiz hafriyat dökümü gerçekleştirildiği, maden ruhsatlı alanlara yapılan kaçak hafriyat dökümünden 2021-2025 arasında 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde edildiği kaydedildi.

Yapılan kaçak döküm neticesinde maden sahalarının zarar görmesine sebep olarak 81 milyar lira kamu zararı oluşturulduğu ifade edilen iddianamede, İBB tarafından 14 yurt dışı finansmandan başka, raylı sistemlerde kullanmak üzere toplamda yatırıldığı kur günü göz önüne alındığında Türk lirası karşılığı 69 milyar 516 milyon 54 bin kredi alındığı, bu kredinin amacı dışında 19 milyar 846 milyon 967 bin lirasının yurt dışı finansal kuruluşlara gönderildiği vurgulandı.

Yine bu kredinin 13 milyar 836 milyon 609 bin lirasının ise iştirak şirketleri üzerinden soruşturmaya konu örgüte bağlı veya yakın olduğu tespit edilen şirketlere aktarıldığı anlatılan iddianamede, 6 milyar 189 milyon 294 bin lirasının da örgüte bağlı yakın olduğu tespit edilen şirketlere aktarılarak örgütün yurt dışı finansmanları üzerinden toplamda 39 milyar 872 milyon 870 bin lira kamu zararına sebep olunduğu aktarıldı.