AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

İmamoğlu'na Yönelik Gösterilere Katılan 49 Kişinin Yargılanması Başladı

İmamoğlu'na Yönelik Gösterilere Katılan 49 Kişinin Yargılanması Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar sonucu Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan 49 kişi hakkında dava açıldı. 14 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu bulunuyor.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 49 kişinin yargılanmasına başlandı. Dosya kapsamında 14 kişinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu bulunduğu duruşma 24 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan ve aralarında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu bulunan 14 kişinin bulunduğu 49 kişinin yargılanmasına başlandı. Haklarında 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istenen 49 sanık, İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görüldü. Mahkeme heyeti, kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporu düzenlenmesinin ardından sanıkların savunmalarını aldı. Duruşma, olay tutanaklarında yer alan polislerin tanık olarak dinlenilmesine karar verilerek 24 Ekim'e ertelendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.