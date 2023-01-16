İMAMOĞLU'NA SARAÇHANE'DE DESTEK ZİYARETİ

ARALARINDA eski meclis başkanları, belediye başkanları, milletvekillerinin bulunduğu 100'e yakın isim, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Saraçhane'de destek ziyaretinde bulundu. Burada konuşan İmamoğlu, Ben bugünkü buluşmayı çok önemsiyorum. Bol sıfırlı bir çarpanı oldu benim için bugünkü buluşmanın. Milyon kez güçlendim, milyar kez güçlendim. Çünkü güç verebilen kimliklersiniz dedi.

31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretleri sürüyor. Aralarında eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın gibi eski meclis başkanları, genel başkanlar, bakanlar, belediye başkanları, milletvekillerinin yer aldığı 100'e yakın isim, İmamoğlu'nu Saraçhane'deki başkanlık binasında ziyaret etti. Destek için gelen misafirlerini İBB Meclis salonunda ağırlayan İmamoğlu, gelenlerle tek tek selamlaştı.

Destek programı, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Nesrin Nas moderatörlüğünde başladı. İsimler, İmamoğlu'na destek mesajlarını vererek, birlik çağrısında bulundu.

'MİLYAR KEZ GÜÇLENDİM'

Destek mesajlarının ardından meclis salonunda açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Bugün gerçekten aşırı bastırılmış ve bir şekilde duygularını da ifade etme konusunda tereddüt duyan da bir toplumumuz var. Bunu kabul edelim. Buna göre bir süreç tarifi yapmaya gayret edelim. Ben onun için bugünkü buluşmayı önemsiyorum. Az önce dedim ya bol sıfırlı bir çarpanı oldu benim için bugünkü buluşma. Milyon kez güçlendim, milyar kez güçlendim. Çünkü güç verebilen kimliklersiniz. Geçmişte sizde umut bulmuş, umut görmüş ve umudu sizlerle beraber yaşamış Türkiye'de milyonlarca insanımız var. Sizin elinizi sıkmaktan onur duymuş, size güven duymuş, oy vermiş insanlar var ve gerçekten sizin bu anlamda topluma bugün verdiğiniz ve yarınlarda vereceğiniz her mesaj çok kıymetli. Sizin sahaya vereceğiniz o umut dolu cümleler gayret verilmesi gereken alanları göstermeniz, buluşmaları teşvik etmemiz önemli. O buluşmalara sizlerin makul bir biçimde, doğru bir biçimde, itibarlı bir biçimde hak ettiğiniz konumlarla eşlik etmeniz milletimizi gerçekten ve gerçekten hem uyandıracak hem cesaretlendirecek, hem ayağa kaldıracaktır. Bu bağlamda ben bu konudaki desteğinizi de istiyoruz elbette. Şunu ifade etmek isterim. Bugün burada benim şahsımda vücut bulan bir demokrasi mücadelesine katkı verdiğinizi biliyorum. Bu Ekrem İmamoğlu'nun şahsına bir destek değildir. Bu aslında Türkiye'nin demokrasine verilmiş destektir ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN DEMOKRATİK İRAESİNİ SAKATLAMAYA KALKIŞACAKLARIN KARŞISINDA DURDUĞUMUZU İLAN EDERİZ'

Programda, grup adına ortak bildiriyi de CHP'li eski milletvekili Süleyman Çelebi, okudu. Çelebi'nin okuduğu bildiride, şu ifadelere yer verildi

Ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi şerefli bir görev kabul etmiş devlet insanları ve siyasiler olarak bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek dayanışma ve destek dileklerimizi ilettik. İşbaşı yaptığı günden itibaren iktidarın akla, vicdana ve hukuka aykırı gerekçeler yaratarak İmamoğlu'na engellemeye çalışmasını sudan bahanelerle cezalar vererek veya yasaklar getirerek etkisizleştirme gayretlerini üzüntü ve endişeyle izledik, izliyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en hayati seçimlerine giderken demokratik iradenize sahip çıkmak, korku ve öfkeyle kutuplaştırılan insanlarımıza milli irade gasbını hayır denilmesinin önemini hatırlatmak için Saraçhane'de bir aradayız. Bu kritik dönemeçte anayasal düzenin yok sayılmasını, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun siyasallaştırılmasını, yargı bağımsızlığının yok edilmesini, demokrasimiz ve hukuk devletimiz için son derece sakıncalı ve kabul edilemez buluyoruz. Bu vesileyle milletin demokratik iradesini sakatlamaya, seçimle gelmiş belediye başkanının idari veya cezai yaptırımlarla engellemeye veya yasaklamaya kalkışacak, onların karşısında kararlılıkla durduğumuzu Sayın İmamoğlu ile dayanışma desteklerinizi ilan ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

'UMRE'DE KÖTÜLÜKLERLE İLGİLENMEDİM'

Programın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Umre ziyaretiyle ilgili şunları söyledi

Umre ziyaretim açıkçası çok iyi geçti ve çok mutlu oldum. Bol bol dua ettim. Sizler için bile ettim. İyiliklerle ilgili dua ettim, insanlık için, memleketimiz için, milletimiz için, şehrimiz için, bolluk bereket için dua ettim. Kötülüklerle ilgilenmedim aynen Umre'yle ilgili yazılan kötü düşüncelerin sahipleri olduğu gibi onlarla hiç ilgilenmedim ama onlara dahi dua ettim. Onlar için iyilik diledim, onların bile kötü duygulardan arınmaları için dua ettim. Duamın kabul olmasını diliyorum. Bazı kötü kalpler, bazı kötülükler, bazı kötü düşünceler duanın geçemeyeceği kadar kalındır, serttir ama umarım onların da iyileşmesine katkı sunar. Çok mutluyum, ibadet alanı kişisel bir alandır. Fazla detayına girmeyeyim diye konuştu.

'İSTANBUL'A YAPILAN HUKUKSUZLUĞA KARŞI BİR MESAJ YAYINLAMIŞ OLDU'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yayınladığı video hakkında konuşan İmamoğlu, Bu konu bana sağdan soldan ulaştı. Biraz inceledim, irdeledim. Dün dışarı çıkmadan, ruh halimle beraber dingin kafayla süreçlere bakmaya gayret ettim. Onun içine soktuğum siyasi anlardan birisiydi. Her şeyden önce, Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Adalet temasıyla yayınladığı kampanya bölümünde bana da yer vermiş. Başka kavramlar da var adalet kampanyasının içinde. İstanbul'a yer vermiş oldu. İstanbul'a yapılan hukuksuzluğa karşı bir mesaj yayınlamış oldu. Hem videoyu izledim hem afişe baktım. Çok da onurlandım, gururlandım, teşekkür ediyorum. Kötülüğe uğrayan insanlar, yalnız kalmadığını hissettiğinde, güç almak istediğinde desteklere ihtiyaç duyar. O ihtiyacı karşıladıkça da güçlenir. Aynen az önce burada Türkiye'nin siyasetinin duayenlerinin bana verdiği destek gibi. Bu bakımdan bana güç katmıştır ifadelerini kullandı.