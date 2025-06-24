İmamoğlu'na Hakaret Suçundan Soruşturma Başlatıldı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten savcılara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı. İmamoğlu'na 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayşe GÜREL/ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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