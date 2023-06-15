İmamoğlu'na 7 Yıla Kadar Hapis ve Siyasi Yasak İstenen Dava 30 Kasım'a Ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın ilk duruşması yapıldı. İmamoğlu'nun katılmadığı duruşmada hazır bulunan 6 sanık suçlamaları reddetti. Beylikdüzü Belediyesi’ne yazı yazarak ihaleden kaynaklı zarar olup olmadığının sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın ilk duruşması yapıldı. İmamoğlu'nun katılmadığı duruşmada hazır bulunan 6 sanık suçlamaları reddetti. Beylikdüzü Belediyesi'ne yazı yazarak ihaleden kaynaklı zarar olup olmadığının sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapor üzerine, Beylikdüzü Belediyesi tarafından 29 Aralık 2015'te yapılan hizmet alımı ihalesinde bazı usulsüzlükler yapıldığına ilişkin o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 kişi hakkında soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi üzerine açılan davanın ilk duruşması, bugün Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen Ekrem İmamoğlu, duruşmaya katılmadı. Sanıklar Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ile taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Hakim, küçük olmasını gerekçe göstererek, AA ve DHA muhabirleri dışındaki basın mensuplarını duruşmanın yapıldığı salona almadı.

HİLAL ÇUHADAR: KANUNA AYKIRI HİÇBİR İŞLEMDE BULUNMADIM

Duruşmada ilk olarak savunma yapan eski Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İhale Komisyonu ile Kontrol Heyeti üyesi olan sanık Hilal Çuhadar, 30 yıllık memuriyet hayatının son 10 yılını Beylikdüzü Belediyesi'nde geçirdiğini söyledi. Çuhadar, "Görevimi her zaman layıkıyla yapmaya çalışan bir memur olmuşumdur. Kanuna aykırı hiçbir işlemde bulunmadım, bulunmam. Vicdanen rahatım. İhale kararındaki imza bana aittir. Aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

TÜRKAN DEMİREL DİŞİSAĞLAM: BU BELGE BU DAVANIN ŞU ANDA YERSİZ OLDUĞUNU GÖSTERECEKTİR

Eski Beylikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Personeli Türkan Demirel Dişisağlam ise yaptığı savunmada, işlemediği bir suçtan dolayı mahkemede olduğunu söyledi. Dişisağlam, "İhale dosya açma tutanağının iş deneyimi belgesi olduğunu göreceksiniz. Bu belge bu davanın şu anda yersiz olduğunu gösterecektir. Zarflar açıldığında çok sayıda iş bitirme belgesi, çoklu evrak olarak sunulmuştu. İhale alıcısının ihaleye katılma ve alma yeterliliği vardı. Belge, sözleşme imzalandıktan sonra olan döneme ait belgedir. İhale için yeterlilik belgesi değildir" dedi.

FİDAN GÜL: EKREM BAŞKAN NE BANA NE BAŞKASINA TALİMAT VERMEMİŞTİR

Eski Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürü ve ihale yetkilisi sanık Fidan Gül, komisyon kararında evrakların tam olduğuna dair belgeyi görünce imza attığını söyledi. Gül, "Çünkü ihale usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. TÜRSAB A Belgesi yeterlilik kriteri olarak istenen belge değildir. Zaten yeterlilik belgesi kriteri olarak bu kriteri koyduğunuz takdirde açık ihalelere katılacak firmaları kısıtlayacağı için, yani rekabeti engelleyeceğinden istenmesi doğru değildir. Biz de istemedik zaten" dedi.

Sanığın savunmasının ardından hakim, "İhale yetkilisisiniz. Ekrem Bey'in bu ihaleye ilişkin herhangi bir talimatı ya da katkısı oldu mu" diye sordu. Sanık Gül, bu soruya, "Kesinlikle yoktur. Ekrem Başkan ne bana ne başkasına talimat vermemiştir" karşılığını verdi.

CEM ÜLKEN: GÖREVİMİ LAYIKIYLA YAPTIM

Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü personeli İhale Komisyonu Kontrol Heyeti üyesi olan sanık Cem Ülken de savunmasında, 19 yıldır belediyede çalıştığını belirterek "Bu zamana kadar görevimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

MEHMET HEPGÜL: BERAATİMİ TALEP EDİYORUM

Eski Beylikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli İhale Komisyonu üyesi sanık Mehmet Hepgül ise savunmasında, "Hem görevim icabı hem girmiş olduğum ihalelerde kanun ve yönetmelikle uygun hareket ediyoruz. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

İMAMOĞLU BİR SONRAKİ DURUŞMADA DİNLENECEK

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ise söz alarak, "Müvekkilimi ani program değişikliği nedeniyle hazır edemedik" dedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verdi. Beylikdüzü Belediyesi'ne yazı yazılarak ihaleden kaynaklı zarar olup olmadığının sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.