İMAMOĞLU: MUHALEFETİ YENİDEN İNŞA ETMEK, KAZANACAK BİR MODELİ HAYATA GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ

Ekrem İmamoğlu, görev süresi boyunca gerçekleşen çalışmaları ' İstanbul'a Hizmette 4 Yıl Sunumu' programında anlattı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda İmamoğlu, değişim vurgusu yaptı. İmamoğlu, "Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplumun bizden esaslı bir çaba, değişim ve güçlü bir yolculuğu beklediğini biliyoruz. Bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Bu şekilde davranırsak bulunduğumuzu mevzileri de koruyamayız. Daha da kötüsü, uzunca bir süre toplumsal muhalefetin değişim arzusunu ve umudunu kolay kolay yeniden harekete geçirmekte güçlük çekeriz" diye konuştu.

İNSANLARA BİZDEN Mİ, ONLARDAN MI DİYE BAKAN ANLAYIŞTAN KURTULMAK ZORUNDAYIZ

FETRET DEVRİ DEĞİL, ATILIM DEVRİDİR

VATANDAŞIN DEĞİŞİM TALEBİNE CEVAP VEREMEDİK

MUHALEFETİ YENİDEN İNŞA ETMEK VE KAZANACAK MODELİ HAYATA GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ

KENDİMİZİ DEĞİŞTİRME KONUSUNDA KARARLILIĞI İFADE ETMEK DURUMUNDAYIZ

Ekrem İmamoğlu, "Yeni ittifakların toplumda güven tazelemesi, iktidar umudunu diri ve enerjik tutması bir zaruret olması prensibi üzerinden değişmeyen ve dönüşemeyen bir muhalefet çok net olarak iktidarı da değiştirmekte güçlük çeker ve milletimize ciddi anlamda zarar verir. Ülkeye demokrasiyi getirebilmek için kendimizi değiştirme konusunda yoğun bir çaba, çalışma, çalıştay, vatandaşlarla buluşma ve bu konuda kararlılığı ifade etmek durumundayız. Tarih geçen yüzyılda Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye'nin modern ve güçlü bir devlet olmasına öncülük etme rolü vermişti. Zaman şimdi bize toplum eliyle daha güçlü bir demokrasi inşa etme sorumluluğunu kayıtsız şartsız sunuyor. Bu asla ve asla kaçmayacağız. Sonsuz çabayı ortaya koyması gereken en öncü kurumun Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu kayıtsız, şartsız biçimde yerine getirme konusunda her zaman olduğu gibi kararlı bir nefer olacağımı da buradan bütün vatandaşlarıma duyuruyorum" dedi.