İmamoğlu: Metro sınavından geçemeyen bir belediye başkanı sınıfta kalır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Metro sınavından geçemeyen bir belediye başkanı, diğer bütün derslerden geçse bile sınıfta kalır. Çünkü metro ve raylı sistemler, İstanbul'un ulaşım sorunlarının en temel, en acil çözümüdür." dedi.

???????Sancaktepe'de düzenlenen Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni'nde konuşan İmamoğlu, belediye olarak sınavlarının en zorunun "metro sınavı" olduğunu söyledi.

Metro sınavının çok fonksiyonel, düşünülmesi gereken, çok aşamalı bir biçimde zaman, finans planlaması gereken bir iş olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Metro sınavından geçemeyen bir belediye başkanı, diğer bütün derslerden geçse bile sınıfta kalır. Çünkü metro ve raylı sistemler, İstanbul'un ulaşım sorunlarının en temel, en acil çözümüdür. Eğer yeterince verimli ve hızlı bir biçimde metro yapamıyorsanız, İstanbul'u yönetirken çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz demektir." diye konuştu.

İmamoğlu, 5 yılda 65 kilometre metro yaptıklarını, 62 istasyonu da hizmete açtıklarını anlatarak, kentte 63 kilometre uzunluğundaki 6 metro hattının yapım çalışmalarının da sürdüğünü anlattı.

Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı'nın güzergahını IMES'ten Söğütlüçeşme'ye kadar uzatarak bir bütün olarak yeniden projelendirip ön etütlerini tamamladıklarını belirten İmamoğlu, Anadolu'nun en güçlü metro hatlarından birini ürettiklerini söyledi.

Programda, metro hattıyla ilgili hazırlanan kısa film izletildi.

Törene, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin, Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel ile Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç, metro inşaatı çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin'in de bir konuşma yaptığı törende, protokol üyeleri butona basarak çalışmaları başlattı.