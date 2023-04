İmamoğlu: "Memleketin Her Yerinde Konuşarak İnsanlardan Oy İsteyen Hükümet Aklı, Milleti Bölmekle Meşgul, Milleti Ayrıştırmakla Meşgul"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kars'ta Millet Buluşması'nda konuştu. İmamoğlu, "Bugünün aklı siyaset aklı, yönetici aklı, memleketin her yerinde konuşarak insanlardan oy isteyen hükümet aklı, milleti bölmekle meşgul, milleti ayrıştırmakla meşgul. Milleti ayrıştırma konusunda en ufak bir duraksaması yok, ben şaşıyorum o akla. 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanıyım. Şehrimizde diğer yaşayan mültecilerle beraber 20 milyon insan yaşıyor. 20 milyon insana Allah şahit, gönlümü biliyor, kalbimi biliyor, bir gün bile, farklı bakmadım, bakamam, bakmam. Bu bir yönetici terbiyesidir, bu bir ahlaktır. Bundan vazgeçen ülkesine yönetici olamaz, olmamalı. Onun için 86 milyon insanına eşit bakan bir anlayış lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Ardahan Millet Buluşması'ndan sonra Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, yaptığı konuşmada memleketin her yerinde insanlardan oy isteyen hükümet aklının, milleti bölmekle, ayrıştırmakla meşgul olduğunu belirterek şunları söyledi:

"KARDEŞLİĞİN, UZLAŞININ İNANCINA BAKILMAZ, ETNİK KÖKENİNE BAKILMAZ: Kars çok güzel görünüyor bugün. Her zaman güzel de bugün başka bir güzel. Bir araya toplanmışız ve bir arada olmanın keyfini çıkarıyoruz. Niye? Çünkü Kars bir arada olmanın, birlik olmanın ve birlikte olduğunda ne kadar güçlü olunduğunu gösteren Türkiye'deki en öncü şehirlerden birisi. Komşuluğun, kardeşliğin, uzlaşının inancına bakılmaz, etnik kökenine bakılmaz. Farklı kültürleri binlerce yıldır bağrında taşıyan bu şehir. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacak karaktere sahip bir şehir. Onun için gerçekten çok güzel görünüyorsun Kars.

İNSANINA FARKLI GÖZLE BAKAN ÜLKESİNE YÖNETİCİ OLAMAZ, OLMAMALI: Tam da bugün konuşulması gereken bir husus var. Bugünün aklı, siyaset aklı, yönetici aklı, memleketin her yerinde konuşarak insanlardan oy isteyen hükümet aklı, milleti bölmekle meşgul, milleti ayrıştırmakla meşgul. Milleti ayrıştırma konusunda en ufak bir duraksaması yok, ben şaşıyorum o akla. Niye şaşıyorum biliyor musunuz? 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanıyım. Şehrimizde diğer yaşayan mültecilerle beraber 20 milyon insan yaşıyor. Sevgili Karslı hemşerilerim biliyorsunuz en az Kars'taki kadar İstanbul'da Karslı nüfus var. Ben bu arada Kars'taki bütün akrabalarınızla selam söyleyin, burada bulunanlar bulunmayanlara desinler ki 'Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki hemşerilerimizden, akrabalarımızdan bize selam getirdi.' Selam olsun size. Şimdi 20 milyon insana Allah şahit, gönlümü biliyor, kalbimi biliyor bir gün bile, farklı bakmadım, bakamam, bakmam bu bir yönetici terbiyesidir bu bir ahlaktır. Bundan vazgeçen ülkesine yönetici olamaz, olmamalı. Onun için bize huzur lazım. Bize güzel bir şehir yaşamı, güzel bir ülke lazım. 86 milyon insanına eşit bakan bir anlayış lazım.

BUGÜNKÜ ANLAYIŞ DİYOR Kİ 'BANA OY VERENLER YERLİ VE MİLLİ, OY VERMEYENLER HAİN, TERÖRİST': Bakın bugünkü anlayış diyor ki 'Bana oy verenler, oy vermeyenler. Oy verenler abat olacak, oy vermeyenler bertaraf olacak' ya da 'Oy verenler yerli ve milli, oy vermeyenler hain, terörist.' Allah aşkına, benim 86 milyon insanım, yerli ve milli. Bu memleketin her karış toprağı, bu memleketin 86 milyon insanı şurada bulunan hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, gençler, her birbirimiz İstanbul'un da Kars'ın da Sinop'un da Antalya'nın her metrekaresinin eşit hissedarıyız. Birbirimizden farkımız yok. Şuradaki bir ağabeyimle, şuradaki ablamla benim aramda hiçbir fark yok. Tapusu bizim bu memleketin. Ne zamandan beri? Ezelden beri öyle. Ama özellikle Çanakkale'den beri öyle. Sarıkamış'tan beri öyle, koyun koyuna yatan şehitlerimiz var. Biz milletçe bu ülkenin bölünmez parçalarıyız. Vatanın her karış toprağı bizim. O bakımdan Allah birliğimizi bozmasın. Allah varlığımıza, birliğimize, dirliğimize laf edenlere akıl versin.

AYNI AKIL, HALA, CAMİ AVLULARINDA MİTİNG YAPIYOR, İNSANLARI BÖLECEK CÜMLELER KURUYOR: İstanbul biraz meşakkatli oldu. Biliyorsunuz zor bir seçim yaşattılar bize. Demokrasi nedir? Bir oy bile kazansan saygı duyacaksın. 13 bin oyu bunlar yeterli görmediler. 'Bir şeyler oldu' dediler. O kadar ağırıma gitti ki çıkıp bir cuma namazında bir caminin çıkışında 'Çaldılar' dedi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'Çaldılar' dedi. 'Hırsızlar' dedi, 'Çaldılar' dedi, 'Hırsızlar' dedi. Allah aşkına soruyorum, bir tane bile hırsız bulamadınız, bir tane. Yargıladınız, bir tane bile mahküm etmediniz. Çıkıp milletten özür dilediniz mi? Dilemediniz. Aynı akıl, hala, cami avlularında miting yapıyor, insanları bölecek cümleler kuruyor. Ben size çok net ifade edeyim. Varlığımız için, birliğimiz için, dirliğimiz için, bir arada olmamız için kucaklaşmamız için memleketini seven, milletini seven, ayrımcılık yapmayan herkese eşit gözle bakan, erdemli, ahlaklı, hayatı boyunca hak, hukuk, adalet diyen 13'üncü Cumhurbaşkanımız geliyor, Kılıçdaroğlu geliyor.

BİZ ELİMİZİ, VATANIMIZIN HİÇBİR YERİNDEN UZAK TUTMADIK: Bu şehre siyasi yaşamım döneminde dört kez geldim. Her gelişimde hayranlık duydum. Elbette ben İstanbul'da özellikle benim coğrafyamda, Beylikdüzü Esenyurt, Avcılar, Başakşehir'de her kapımın komşusu Karslı dostlarım var. Birbirimizden çok razıyız, can canayız, gönül gönüleyiz. Bakın görev yaptığımı her anda burada ne yapabiliriz diye hep çaba gösterdik. Ardahan'ın da yanında olduk, Kars'ta da yapmak için elimizden geleni yaptık. Çocuklar, eğitim, okul. Bazen bir okula destek için geldik, bizi koymadılar, İstanbul'un desteğini arka kapıdan bıraktık, gittik. Susuza çok değerli bir hayvan kesim yeri ve hayvan pazarı destek alanı yapıyoruz. Biz elimizi, vatanımızın hiçbir yerinden uzak tutmadık. Kars'a hayranlığım tarihi binaları, geçmişi, şehir geleneği, bakın yanı başınızda Ani Harabeleri, dünyada çok özel bir nokta. Bu şehre, 13'üncü Cumhurbaşkanımızın verdiği göreve layık olacağız. Bu şehri size söz veriyoruz ayağa kaldıracağız. Kars şu anda kişi başı geliri neredeyse, Türkiye'nin yarısı kadar. Allah aşkına Kars'a bu reva mı? Türkiye'nin ortalamasının yarısı kadar Kars'ta. Her iki işsizden birisi genç. Bakın meslek tabanlı bir eğitim Kars'ta verilmiyor, çocuklarımız ve gençlerimiz Kars'tan ayrılmak için büyümeyi bekliyor. Hayır, benim Kars'taki çocuğum, benim Kars'taki vatan evladım liyakatiyle, ahlakıyla, çalışkanlığıyla bu şehirde üretecek, bu şehirde kazanacak, istediği kademelere bu ülkede gelecek. Biz bu adalet ortamını sağlayacağız bu şehirde.

BİZ MİLLETİN İRADESİNE SET VURULAN, BASKI KURULAN HİÇBİR GİRİŞİMİ KABUL ETMEYİZ: Tarihi yapıları, tarihi caddeleri, geçmişten bugüne taşıdığı değerleriyle turizmden tarıma, eğitimden birçok alana bu kenti pırıl pırıl yapacağız. Ben şehre en son geldiğimde bakımsızlığı beni çok üzmüştü. Bu şehri, doğudaki bu en uçta bulunan şehirlerimizden birisi olarak, pırıl pırıl Türkiye'nin vitrinine koyacağı şehir yapacağız, göreceksiniz. Bu şehir, Türkiye'nin huzur, barış ortamını yakaladığında, komşularıyla barışçıl bir ortam yakaladığında Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden birisi olacak. Zaten onu yapacak olan Millet İttifakı. İstanbul seçiminden bahsettim Kars'a geldim. İstanbul seçiminde dedim ya 13 bin oyda bizi yeterli görmediler. Sonra milletimizin elinden o seçimi almaya kalktılar. İkinci seçimde ne yaptı milletimiz? Şöyle 806 bin oyluk okkalı bir demokrasi tokadı attı onlara. Biz milletin iradesine set vurulan, baskı kurulan hiçbir girişimi kabul etmeyiz. Nasıl ki İstanbul'da seçimi elimizden aldılar, Kars'ta da seçilen birisinin elinden seçimin alınmasına, kayyum atanmasına karşı karşıyız.

SİZE SÖZ 86 MİLYON İNSANIMIZIN İKTİDARI GELİYOR: Bakın biz dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız ne diyor? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani 86 milyon insanın iktidarı olmanın zamanı gelmiştir. Geçmişte bir kişi, çıkıyordu, seçimi aldım diyordu. Bizimki milletin iktidarı, Millet İttifakı'nın iktidarı ama milletin iktidarı. Size söz 86 milyon insanımızın iktidarı geliyor, 86 milyon insanımızın temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Ben size selam getirdim. Sizden de İstanbul'a selam getireyim mi? Hepinizden oraya selam getireceğim. Karslı dostlarım, hemşerilerim, bana Kars'ın meydanında 'İstanbul hiç merak etmesin, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu Millet İttifakı'nın iktidara geleceği bu sürece en üst seviyede destek olacağım' dediler diyeceğim."

Meydanda toplanan Karslılardan hep beraber sandığa gitme sözü alan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağırırken, "Vallahi millet kararını vermiş Sayın Cumhurbaşkanım, millet kararını vermiş" dedi.