İMAMOĞLU MEMLEKETE ZARAR VERİYORLAR ARTIK-O

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İktidarın bugünkü kadrosuna bir bakın. Ekonomi Bakanına, Adalet Bakanına bir bakın. Kalkıyor Adalet Bakanı, 'Seçimi kazanırsa şöyle kutlayacak' diyor. Kendileri kazanırsa 'milli irade' diyorlar. Böyle olmaz. Bu iktidarın bu ülke için yapıp yapabilecekleri bitti. Memlekete zarar veriyorlar artıkö dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında partisi tarafından Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Fatih Parkı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde kalabalığa hitap eden İmamoğlu, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara, sizlere şifa diliyorum. Büyük bir sorun yumağı içinde olsak da umudunuzu kaybetmeyin. Size söz, milletçe ayağa kalkacağız. Özellikle deprem bölgesinin bütün yaralarını hep birlikte biz saracağız. Hiç endişe etmeyin" dedi.Ülkede ağır ekonomik kriz olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Gerçekten büyük bir depremin ardından hem dertlerimiz fazla ve özellikle bu seçim milletimizin dertlerine çare bulma seçimi olmak zorunda. Bu iktidar dönemine bakmak lazım. Hatırlayın, her dönemine bir isim koydu. İlk dönemine çıraklık dedi. Kalfalık ve ustalık da dediler, hatırlayın. 2018'de de şahlanış dönemi dediler. Allah var en iyi, en bereketli, en müreffeh dönemi çıraklık dönemi. Çıraklık dönemi bir kişiye mahsus. Devlet çıraklık yapmaz. O kişi ve bir avuç insan çıraklık döneminden bugüne geldi. Yani ilk dönemleri bundan 15-20 yıl önce eksikleri olmasına rağmen doğruları yaptılar. Ama o zaman ortak akıl vardı. 'Ben bilirim' demiyordu. İnsanlar vardı etrafında. Biz siyaseti samimiyetle, ortak akılla yapacağız" diye konuştu.

'HERKESE ADALET'

İktidarın ülke için yapabileceklerinin bittiğini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu: "İktidarın bugünkü kadrosuna bir bakın. Ekonomi Bakanına, Adalet Bakanına bir bakın. Kalkıyor Adalet Bakanı, 'Seçimi kazanırsa şöyle kutlayacak' diyor. Kendileri kazanırsa 'milli irade' diyorlar. Böyle olmaz. Bu iktidarın bu ülke için yapıp yapabilecekleri bitti. Memlekete zarar veriyorlar artık. Daha iyisini yapma şansı bitti, her şey daha kötüye gider. İktidarın yarar kadrosu yok. Milletine yüzünü dönmüyor, milletinin evlatları umurunda değil. Bu iktidarla yol yürümüş eski bakanları bile 'Ben seninle çalışmam' diyor. Daha ötesi var mı? 'Gitsem bana aklım işe yaramayacak ki kendi bildiğini okuyacak' diyor. Niye gitsin ki? Ben her zaman söylüyorum. Dün söyledim, bugün de söylüyorum. Adaletin Ekrem'i Selahattin'i olmaz. Herkese adalet, bunu bilin. Bu buluşmamıza her siyasi görüşten insan gelebilir. Başımızın üstünde yeri vardır. Bu memleketin bize emaneti, bu milletin birliği ve dirliğidir. Bu memleketin bize emaneti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebediyen yaşamasıdır. Bunu 86 milyon insanımızla yaşatacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız. Yargısız infaz, 'Ben bilirim' yok. Siyasetin silahı olamaz, yargı. Yargı, adamına göre olmaz. Bizi ayakta tutan tek şey adalettir, adalet. Devletin dini adalettir. Allah herkesin yuvasını adaletle donatsın."

'DEVLET VATANDAŞINA GÜLER YÜZÜNÜ GÖSTERİR'

Yöneticilik kavramını değiştireceklerini vurgulayan İmamoğlu, "Bu memleketin en büyük güvencesi, gençlerimiz. Buradaki genç kardeşlerime bakarken, birinize hafif yan gözle bakanı seçmeyin. Sizi anlayan, dinleyen yöneticileri seçin. Bu yöneticilik kavramı değişecek. Devlet, vatandaşına gücünü göstermez. Devlet afette gücünü gösterir. Bir işi yaparken gücünü gösterir. Ama vatandaşına şefkatini gösterir, güler yüzünü gösterir. Somurtan kim varsa yollayın evine" dedi. (DHA)