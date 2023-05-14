İmamoğlu: Kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütün kurumları sağlıklı verileri açıklamaya ve itidalli davranmaya, millete layık olmaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur. Manipüle etmeye hiç yoktur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, elde ettikleri verilere göre konuştuklarını belirterek, "Elbette bu saatten sonra bütün kurumları sağlıklı verileri açıklamaya ve itidalli davranmaya, millete layık olmaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur, manipüle etmeye hiç yoktur. Biz tabii Yüksek Seçim Kurulu verileri üzerinden kendi sandıklarımızın verilerini takip ediyoruz. Biz özellikle rakip ittifakın itirazıyla beraber engellenen sandık verilerimizin bizim öne çıkmamızı engelleyen sandıklar olduğunu görüyoruz. Çünkü önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu var. Böyle bir strateji geliştirilmiş. Saygı duyuyoruz" dedi.

Mansur Yavaş ise kendilerine ulaşan sandık verilerini kamuoyu ile paylaşarak, "192 bin 169 sandıktan 91 bin 913 sandığın sonucu geldi. Buna göre genel başkanımız 11 milyon 428 bin 512 oyla yüzde 47,42 oyda. Sayın Erdoğan ise 11 milyon 278 bin 773 oyla yüzde 46,80 oy almış. Sinan Oğan ise 1 milyon 283 bin 775 oyla yüzde 5,3 oy almış; ama bunların içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in büyük ölçüde sandıkları bize gelmedi. Ankara, İstanbul ve İzmir'in üçünde de öndeyiz. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yüzde 50'nin üzerinde, Ankara'da ise yüzde 49'un üzerinde" ifadelerini kullandı.