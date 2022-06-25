İmamoğlu: "Kurban İbadetiniz İbb Aracılığıyla İhtiyaç Sahibi Ailelerin Mutluluğu Olacak" - Haberler

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İmamoğlu: "Kurban İbadetiniz İbb Aracılığıyla İhtiyaç Sahibi Ailelerin Mutluluğu Olacak"

ANKA - Güncel
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İmamoğlu: 'Kurban İbadetiniz İbb Aracılığıyla İhtiyaç Sahibi Ailelerin Mutluluğu Olacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; “İstanbul’da 300 binden fazla aile kırmızı et tüketemiyor. İBB’nin İstanbul Vakfı, bu Kurban Bayramı’nda da on binlerce aileye hayrınızı ulaştıracak. Kurban ibadetiniz İBB aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğu olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; " İstanbul'da 300 binden fazla aile kırmızı et tüketemiyor. İBB'nin İstanbul Vakfı, bu Kurban Bayramı'nda da on binlerce aileye hayrınızı ulaştıracak. Kurban ibadetiniz İBB aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğu olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu. İmamoğlu sosyal medya hesabından; "İstanbul'da 300 binden fazla aile kırmızı et tüketemiyor. İBB'nin İstanbul Vakfı, bu Kurban Bayramı'nda da on binlerce aileye hayrınızı ulaştıracak. Kurban ibadetiniz İBB aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğu olacak" mesajını paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaşımında yurttaşların ihtiyaç sahiplerine bağış yapabilecekleri internet sitesinin "bagis.istanbulvakfi.istanbul" linki de yer aldı.

ANKA / Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi Kurban Bayramı İstanbul Kurban Güncel Haberler

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