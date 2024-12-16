İmamoğlu Kırklareli'nde İSKİ Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Kırklareli'nin Vize ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) Kazandere ile Pabuçdere barajları içme suyu havzasında kalan 7 köyde atık su şebekesi kanalı, fosseptik ve arıtma yapısı temel atma töreni gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Vize Belediyesi önünde düzenlenen Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları temel atma töreninde, Kırklareli'nin köylerine önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kaynakları verimli kullanılarak pek çok belediyeye yardımda bulunduğunu belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Trakya'nın çok özel bir coğrafya olduğunu belirtti.

Trakya'nın korunması gereken bir bölge olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Her karış toprağımız çok değerli. Ülkemizin her milimetrekaresi çok değerli. Ama Trakya'nın elbette özel bir konumu var. Doğasıyla, coğrafi ve stratejik konumuyla, verimliliğiyle çok özel bir yer. Aynı zamanda lokasyonu İstanbulumuz için başta olmak üzere bütün Türkiye açısından lojistik olarak da değerli bir noktada. Ama iyi planlanmadığı zaman Allah muhafaza, Allah korusun gerçekten kayıplarımız çok olur ve çok üzülürüz." diye konuştu.

İstanbul'un üst ölçek planını hazırlarken Marmara Bölgesi'nin tamamını ve özellikle Trakya'nın suyunu, havasını, ulaşımını, şehir yaşamını, kalitesini, köylerini, tarımını A'dan Z'ye düşünerek bir planlama yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, Türkiye'nin planlı bir gelişme yaşadığı takdirde dünyanın en müreffeh, en refah içinde yaşayan toplumu olacağına inandıklarını kaydetti.

İstanbul'u yönetirken bir gözlerinin de Türkiye'nin her noktasında olduğunu belirten İmamoğlu, sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"İstanbul'a temiz su ulaştırma çabasındayız"

Su meselesine önem verdiklerini anlatan İmamoğlu, "İSKİ dünyanın en özel su ve kanalizasyon idaresi, bu anlamda bu bölgede bir çok şehrimizle ilişkili projeleri vardır. Bu yönüyle bugün buradayız sebebi de Istranca'da bulunan Kazandere ve Pabuçdere barajlarımızın havzaları tarafından etkilendiği alanların atık su sorunlarını gidererek İstanbul'a temiz suyu ulaştırma çabasıdır. Temiz su meselesi önemli, su kaynağı meselesi önemli.

Ülkelerin çoğu kuraklıkla mücadeleyi iklim değişikliğiyle mücadeleyi temel anlamda güvenlik sorunu kabul edip masasının en öndeki sorunu olarak görmektedir. Su olmadan yaşayabilir miyiz? Yaşayamayız. Tarım yapabilir miyiz? Yapamayız. O zaman eğer insan yaşamıyorsa, yaşayamıyorsa işte bu 'yaşam hakkı' dediğiniz mesele çok önemli, tam da bu yönüyle çevreyle ilgili yatırımlar ve özellikle iklim değişikliğiyle ilgili mücadele dünyanın en önemli mücadelesi haline dönüştü."

İmamoğlu, İstanbul'un suyunu pek çok kaynaktan karşıladıklarını söyledi.

İstanbul'un suyunun büyük kısmını Avrupa yakasının kullandığına dikkati çeken İmamoğlu, "İstanbul'un batı yakası suyunun 3'te 2'sini harcıyor, 3'te 1'ini Anadolu yakası harcıyor. Onun için bu bölgede olan kaynaklar ve su bizim için daha da önemli bir yerde." dedi.

"2030 yılı itibarıyla İstanbul, su kaynağı açısından ciddi bir problemle karşı karşıya kalabilir"

İmamoğlu, Melen Barajı yatırımlarını eleştirdi.

Barajın söz verilen tarihte açılamayan ve akıbetinin belli olmadığını iddia eden İmamoğlu, "Yapılan stratejik plana göre 2030 yılı itibarıyla İstanbul, su kaynağı açısından ciddi bir problemle karşı karşıya kalabilir. Bu su probleminin giderilmesi için Melen'in acilen hizmete geçirilmesi şart." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke insanının kararlılığı, vatan yurt sevgisi, bayrak sevgisinin tüm sorunları çözmeye yeteceğini dile getiren İmamoğlu, Cumhuriyet ve demokrasi yolundan sapılması halinde pek çok sorunun ortaya çıkacağını savundu.

Sandığın ve demokrasiye her zaman sahip çıkılması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "Milletin gücünü gösterdiği en kutsal yer sandık. Oraya o insanların vicdanı hür biçimde eliyle attıkları oy ve seçtikleri insanın bu ülkede görevini ama bugünkü düzenle ve bugünkü rejimle değil. İyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve özellikle milleti temsil eden parlamentonun en üst seviyeye çıktığı bir gelecekte hiçbir şeyden korkunuz olmasın. Çok az zamanları kaldı." diye konuştu.

Programda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp da konuşma yaptı.

Proje kapsamında neler yapılacak ?

İSKİ tarafından Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları ile Vize ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kazandere ile Pabuçdere Barajları içme suyu havzasında bulunan Aksicim, Balkaya, Hamidiye, Kışlacık, Kızılağaç, Kömürköy ve Küçükyayla köylerinde atık su kanalı yatırımı yapılacak.

Söz konusu köylerdeki atık suların baraj sularına karışmasını önlemek, bölge halkı ile çevre sağlığına ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış atık su hatları ve fosseptikler yenilecek, arıtma yapısı inşa edilecek.

Proje 250 milyon lira bütçeyle gerçekleştirilecek.