İmamoğlu, Kiptaş'ın Hacıbektaş'ta Yürüttüğü "Mihmandar Konut Projesi" İnceledi: "İçinde Kreşi, Aşevi Olan, Aynı Zamanda Kendi Döner Sermayesiyle Yine...

Haber: MERVE GÜVEN – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde İBB'nin iştirak şirketi olan KİPTAŞ'ın yürüttüğü Mihmandar Projesi'ni yerinde inceledi. İmamoğlu, "Projeyi bir sosyal proje olarak da tasarladık. Çünkü içinde kreşi, aşevi olan, aynı zamanda kendi döner sermayesiyle yine Hacıbektaş'a hizmet sunan da bir yapıya dönüştürdük burayı. Yani KİPTAŞ yine çok manevi bir işe imza atacak ve buradan bence manen de madden de kazanım elde etmiş olacak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60'ıncı Ulusal, 34'üncü Uluslararası Hacı Bektaş-i Veli'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi.

İmamoğlu, bugün KİPTAŞ'ın Hacıbektaş'ta inşa ettiği; 65 konut, 10 ticari birim, 1 kreş ve 1 sosyal tesis olmak üzere toplam 77 bağımsız birim ile 65 araçlık kapalı otoparktan oluşan "Mihmandar Projesi"ni yerinde inceleyerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İBB OLARAK BİZ TÜRKİYE'NİN FARKLI NOKTALARINDA, 500'E YAKIN BELEDİYEYE DESTEK SUNAN BİR KURUMUZ: Her yıl da gelmeyi kendime bir ihtiyaç gibi görüyorum. Bu ilçemiz çok kıymetli. Çünkü burada, bu güzel toprakların, Anadolu'nun bu milletimizin belki en değerli geçmişini simgeleyen isimlerden birisi Hacı Bektaş Veli. Hacı Bektaş-ı Veli'nin her yıl burada yüzbinlerce ziyaretçisi var. Belki ileride bu ziyaretçisi daha da artacak. Tabii bu tür merkezleri hepimizin, devletin bütün kurumları özenle takip etmeli ve ben ne yapabiliyorum buraya diye düşünmeli. Bu konuda ilk ziyaret aynımızdan itibaren ben ne yazık ki bu anlamda Hacıbektaş'ın ihmal edildiğini tespit etmiştim ve çok üzüntü duymuştum. Göreve geldiğimiz an itibariyle Türkiye'nin en önemli devlet kurumlarından olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz Türkiye'nin farklı noktalarında, 500'e yakın belediyeye destek sunan bir kurumuz. Ama burasını bir belediye olarak görmedik. Burası hem maneviyatıyla hem inanç merkezi olmasıyla hem de dediğim gibi Hacı Bektaş-ı Veli'nin ismiyle anılarak burada neredeyse milyona yakın insanın ziyaret ettiği bir yer olmasıyla özenli adımlar attık. İlçe belediye başkanımızla oturduk, tartıştık, konuştuk. Temel ihtiyaçlarını, çevreye, altyapıya dair, özellikle yol, kaldırım, meydan, peyzaj gibi hususlarına hızlıca dokunduk. Güzel bir iş birliği yürüttük. Hacıbektaş, 2020'den bugüne çok özel bir yere evrildi. Ben bu konuda devletimizin bütün kurumlarını da göreve çağırıyorum. Bu ve buna benzer noktaları hassasiyetle değerlendirmeliyiz.

GEÇEN SENE KASIM AYINDA TEMELİNİ ATMIŞTIK: Bu topraklarda Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin bambaşka bir derinliği, felsefesi ve insanların ruhunda bambaşka bir yeri vardır. Bununla yetinmedik. Bir de böyle bir projeyi geçen yıl ziyaretimde arkadaşlarımla paylaştım. Çünkü bu tür noktalarda barınma alanları, ziyaret eden insanların ilgisini besleyecek bir mekanizma ile nasıl bir proje geliştiril, kafamda yorarken biz böyle bir işe KİPTAŞ ile ki bu konuda çok marifetli bir kurumumuz, Anadolu'ya da örnek olma gibi bir misyonu ortaya koyduk. Şu an başka illerde de proje hazırlıkları olan bir kurumumuz KİPTAŞ. Burada da çok özenli bir çalışmayla hem Hacıbektaş'ın mimari dokusuna, bundan sonraki yapılaşmasına nasıl katkılar sunabiliriz diye bir düşünce ortaya koydum. Arkadaşlarım çalıştılar. Burada yine belediyenin ihale ile satışa çıktığı bir araziyi ihalede alarak bir proje geliştirdik. Bugün projenin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Geçen sene kasım ayında temelini atmıştık. Çok değerli bir çalışma yürütülüyor.

HEP BİRLİKTE ÇOK ÖZENLİ BİR PROJEYE İMZA ATIYORUZ: Burada sadece konutlar olmayacak. Bu konutlar aynı zamanda kolektif bir anlayışla biraz da paylaşım usulü ile gelen kıymetli ziyaretçilerin konakladığı, ağırlandığı bir yere dönüşecek. Onun için adı da Mihmandar. O mihmandarlık duygusunu, hissiyatını gösteren bir projeye evrildi. Projeyi bir sosyal proje olarak da tasarladık. Çünkü içinde kreşi, aşevi olan, aynı zamanda kendi döner sermayesiyle yine Hacıbektaş'a hizmet sunan da bir yapıya dönüştürdük burayı. Yani KİPTAŞ yine çok manevi bir işe imza atacak ve buradan bence manen de madden de kazanım elde etmiş olacak. Yüklenicimiz, sağ olsun çok temiz, pırlanta gibi işçilikle buraya özenli bir proje kazandırarak firma olarak da prestijli bir dokuya imza atmış olacak. Dolayısıyla hem Hacıbektaş Belediyesi hem KİPTAŞ hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem yüklenicimiz hep birlikte çok özenli bir projeye imza atıyoruz.

İMAMOĞLU ŞAHSİYETİNDE BELKİ DE EN FAZLA ONUR, GURUR DUYACAĞI HİZMETLERDEN BİRİSİDİR: Bugün kaba inşaatı bitti. Örnek daire çalışmaları sürüyor. Sosyal alanlar, ki etrafında da çok güzel bir yeşil alanımız da olmuş olacak. Bütün bunların bitmesiyle beraber inşallah 2024 yılında birçok sevinçli haberin yanı sıra burada da güzel insanların konakladığı, ziyaretlere geldiğinde huzurlu bir şekilde kaldığı ve çevresine fayda verdiği, her yönüyle kazan kazan diyebileceğimiz ama maneviyatıyla kazan diyebileceğimiz bir projeyi gerçekleştirmenin onurunu yaşıyorum. Hacıbektaş'a hizmet etmek Ekrem İmamoğlu şahsiyetinde belki de en fazla onur, gurur duyacağı hizmetlerden birisidir. Vesile olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma programlarının gelecek yıl birlikte yapılması konusundaki çalışmalarına ilişkin yöneltilen soruya İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Birleşmenin kötüsü olmaz. Sadece birleşmenin usulüne ve üslubuna bakmak lazım. Burada bugün de ziyaret ettiğim bir dernekle ki dün de belediye başkanımız 60'ıncı yılını kutladıkları ve anma etkinliklerini ifade ettikleri bir tören düzenlediler. 60 yıldır etkinliği düzenleyen buranın insanları Alevi Bektaşi kültürünü yaşatan milyonlarca insanımızı, eğer işin odağına, merkezine koyarsanız gelsin, bu etkinlikte Turizm Bakanlığı da birleşsin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de birleşsin. Ama buranın bir tane sahibi var. O da başta Hacı Bektaş-ı Veli'nin sevenleri, yarenleri ve Alevi Bektaşi kültürünün temsilcileri, kurum kuruluşları, belediyesi… Onların önderliğinde onlara yol veren, destek veren, katkı sunan bir kurumlar biçiminde eğer Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer bütün kurum kuruluşlar, destek olacak bir biçimde olduğu takdirde muazzam bir şey olur. Ben sayın bakanı alkışlarım. Ama siz kenarda durun, bunu biz yapacağız, dediğiniz an burada başka bir kritik tartışmayı ve kaosu var edersiniz. Umuyorum ki böyle bir düşünce akıllarında yoktur. Birleşme buluşma derken tam da Hacı Bektaş-ı Veli'nin kültürüne ve dünyaya bıraktığı felsefeye, mesajlara uygun bir birleşmeyi, buluşmayı tasarlıyorlar. Eğer öyle bir şey tasarlanıyorsa ben şimdiden sayın bakanı tebrik ederim. Umuyorum 2024'te hem birlikte öyle bir buluşmayı burada yaşarız. El ele, kol kola, omuz omuza. Bir olmak, iri olmak, diri olmak."