İmamoğlu: Karaköy'deki Otoparkın Deprem Analizini Yaptırdığımızda, Sıkıntılı Bir Yapı Olduğunu Tespit Ettik. Gördüğünüz Otoparkı Yerin Altına...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 46 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nı yıkıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin “Karaköy’deki otoparkın deprem analizini yaptırdığımızda, sıkıntılı bir yapı olduğunu tespit ettik. Gördüğünüz otoparkı aynı kapasitede yerin altına alıyoruz ve burada bir meydanı şehrimize hediye ediyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 46 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı'nı yıkıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin "Karaköy'deki otoparkın deprem analizini yaptırdığımızda, sıkıntılı bir yapı olduğunu tespit ettik. Gördüğünüz otoparkı aynı kapasitede yerin altına alıyoruz ve burada bir meydanı şehrimize hediye ediyoruz" dedi.

İBB; 46 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı'nı yıkıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapacak. 7 katlı, günlük ortalama bin 500 araca hizmet veren, 600 araç kapasiteli otopark, 24 Eylül Cumartesi 23.59 itibariyle işletmeye kapatılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

"OTOPARKIN DEPREME KARŞI SIKINTILI BİR YAPI OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

"Karaköy'de, Denizcilik İşletmeleri'nin de olduğu bu alan çok kıymetli, çok değerli ve tarihi. Artık yeni bir yaşam burada var. Malum burası artık Galataport ve içinde cruise gemilerinin yanaştığı dev bir liman var, alışveriş alanları var ve de dünya çapında önemli bir markanın geleceği bir otel var. Böyle yoğun bir alanın, yaşam alanı olarak da güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu boyutta biz, bu projeyi ilk analiz ettiğimizde, gördüğünüz otoparkın deprem analizini yaptırdığımızda, ne yazık ki sıkıntılı bir yapı olduğunu tespit ettik. Buraya gelen, yılda belki milyonlarca misafirimizin, turistimizin çok yakışan bir alanda olması, kentin meydanlaşması hususuyla, burada bu yatırımı yapan kurumla bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmenin gereği, gördüğünüz otoparkı aynı kapasitede yerin altına alıyoruz ve burada çok şık bir meydanı şehrimize hediye ediyoruz. Bu şık meydan oluşunca, burada turistlerin de kentle bütünleşmesi daha güçlü, daha etkili olacak."

"YANİ BİR ALANA, YENİDEN BİR BİNA YAPMA GAYRETİNDE OLMADIK. ORAYI MEYDANLAŞTIRMA GAYRETİNDE OLDUK"

Elbette burada geleneksel markalar var. Güllüoğlu, Namlı, Köşkeroğlu, Koska gibi başka markalar da var. Bütün bu markalar önemli markalar, değerli markalar. Yıllarını buraya vermiş insanlar. Onlarla da karşılıklı uzlaşıyla, makul bir zamanı onlara tanıyarak, yeni yerlerine geçişleri konusunda da destek olmaya gayret ettik. İnşallah 1 Ekim itibariyle de artık bu markalar, burada olmayacak. Ekim ortasında buranın şantiyesini başlatacağız. Önce yıkım, sonra imalat. Hem bizimle bu sözleşmeyi yapan firmaya, Galataport yatırımcılarına hem de burada bizimle bu uzlaş sürecini yöneten kuruluşlara teşekkür ediyorum. İstanbul adına çok özel bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Yani bir alana, yeniden bir bina yapma gayretinde olmadık. Orayı meydanlaştırma gayretinde olduk. Bu, İstanbul kimliği açısından da geleceği açısından da önemli bir bakış açısı. Şimdiden çok heyecanlıyım. Bir an önce otopark bitsin, üstü meydanlaşsın; üstünde İstanbul'u anımsatan, güzel anılarıyla beraber insanlarımız buluşsun. Buradan hem Boğaz'ı hem Haliç'in girişini ve karşıdaki Tarihi Yarımadayı bu derinlikten hep beraber hissedelim. Ki çevresinde ele alacağımız başka tarihi alanlar da var. Şimdiden hayırlı olsun."