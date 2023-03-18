İmamoğlu: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de teşekkürlerimi iletiyorum

BAŞAKŞEHİR Atık Su, Yağmur Suyu, İçme Suyu Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Elbette seçimi kazanacağız, elbette gençlerin umudu olacağız, elbette hep birlikte geleceği tasarlayacağız. Şahsıma ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza verilen görev ve bu görev verilirken özenli bir irade ortaya koyan değerli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de teşekkürlerimi iletiyorum. 6'lı masanın bütün liderleriyle birlikte, büyük mücadeleye girişmiş bulunuyoruz. Kazanacağımız seçim 86 milyon insanımız için kazanılacak" dedi.

Başakşehir ilçesi genelinde artan içme suyu talebini karşılamak, su kesintilerini önlemek, su taşkını riskini sona erdirmek ve atık su hattı eksiklerini gidermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı. İSKİ Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu, İçme Suyu Yatırımları'nın toplu açılış töreni yapıldı. Açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Tören, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

SEÇİMİ ELBETTE KAZANACAĞIZ, GENÇLERİN UMUDU OLACAĞIZ

BU ŞEHRİN HER İLÇESİNE EŞİT HİZMET SUNACAĞIZ

2023 YILI YATIRIM BÜTÇEMİZİ 2022'YE GÖRE YÜZDE 100 ARTIRDIK

DEPREME VE AFETE HAZIRLIK KONUSUNDA YAPILMASI GEREKEN YATIRIMLAR VAR