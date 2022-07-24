İmamoğlu, İstanbulluları "İstanbul Senin" Uygulamasını İndirmeye Davet Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları, "İstanbul Senin" uygulamasını indirmeye davet etti. İmamoğlu, "İstanbul Senin uygulamasıyla aslında çok fazla şey elde edeceğiz. Yani birbirimizle çok sıkı diyalog kuracağız. Büyükşehir belediyesini ve yaptıklarımızı şeffaf bir biçimde takip edeceğiniz bir mecra olacak. Onun için İstanbul Senin uygulamasını indirmeye davet ediyorum bütün İstanbullu hemşerilerimi" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşım ile İstanbulluları, "İstanbul Senin" uygulamasını indirmeye davet etti. İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "İstanbul Senin" uygulaması hizmetinden tüm İstanbulluların faydalanabileceğini, vatandaşların İBB'nin yaptığı işleri şeffaf bir biçimde takip edebileceklerini ve İstanbulluların yaşadıkları semt ve mahallelere dair sorunları paylaşabileceklerini duyurdu.

"BİRBİRİMİZLE SIKI DİYALOG KURACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Senin" uygulamasına dair şunları söyledi:

"Sevgili hemşerilerim, biliyorsunuz çok yakın bir zaman önce İstanbul Senin uygulamasını harekete geçirdik ve İstanbul Senin uygulamasıyla aslında çok fazla şey elde edeceğiz. Yani birbirimizle çok sıkı diyalog kuracağız. Büyükşehir belediyesini, beni, her anımı ve yaptıklarımızı şeffaf bir biçimde takip edeceğiniz bir mecra olacak, konuşacağız orada sizinle, buluşacağız. Aslında bulunduğunuz mahalleye, semte dair sorular soracağız, cevaplar alacağız. Onun için İstanbul Senin uygulamasını indirmeye davet ediyorum bütün İstanbullu hemşerilerimi.

"İSTANBUL'UN 11 NOKTASINDA 5 MİLYON İSTANBULLU WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANIYOR"

Ayrıca biliyorsunuz bir WİFİ hizmetimiz var ve İstanbul'un 11 noktasında hizmet ediliyor ve yaklaşık 5 milyon vatandaşımız WİFİ hizmetinden faydalanıyor. İstanbul Senin üzerinden bağlanabileceksiniz WİFİ hizmetimize. ve İstanbul Senin hizmetinden faydalanarak bağlandığınızda aslında bazı kazanımlarınız olacak. Örneğin ilk 3 ay boyunca aylık internet kullanım hakkınızda 60 GB olacak. Bu sizin için önemli bir kazanım olacak. Ayrıca kullanım kolaylığı sağlayacaksınız ve cep telefonu üzerinden tek bir tıkla bağlandığınızda o kimliğinizi zaten girmiş olduğunuz için direkt WİFİ hizmetinden faydalanıyor olacaksınız.

"UYGULAMAYI İNDİRMEYE DAVET EDİYORUM"

Dolayısıyla hem İstanbul Senin uygulamasıyla bizimle buluşmak adına hem de WİFİ hizmetimizden daha hızlı faydalanmak için ve de ayrıca ilk kullanım hakkıyla 3 ay boyunca elde edeceğiniz ekstra kullanım boyutuyla sizleri İstanbul Senin uygulamasını indirmeye davet ediyorum."

ANKA / Güncel