İmamoğlu: İstanbul'u depreme karşı hızla dönüştürmeliyiz

'İSKİ Bakırköy Yatırımları Tanıtım Programı'nda basın mensuplarının soruların yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da on binlerce yapının değişmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Hep söyledim herkes bir şeyler yapıyor ama bu hızla biz İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. O zaman depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İSKİ Bakırköy Yatırımları Tanıtım Programı'na katıldı. İmamoğlu, tanıtım programında konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"DEPREMİN KAPIDA BEKLEDİĞİ BİR ORTAMDA ÇOK ACELE ETMEMİZ LAZIM"

"DEPREMİN SİYASETİ, PARTİSİ OLMAZ"

"İSTANBUL'DA HUKUKA DAİR SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Değişim adı altında açtığı internet sitesinin sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, "Teşekkür ederim bu konuya girmeyeceğiz' diyerek soruyu cevapsız bıraktı. Hakkında açılan davaların sorulması üzerine ise İmamoğlu, "Dava konusu İstanbul'da hukuka dair söylenecek çok şey var. Hem şehrimizi, hem ülkemizi, hem siyasi ortamımızı değerlendirecek konuşmaları çok geçmeden, belki birkaç hafta içinde sizlerle oturur değerlendiririz" dedi.