İmamoğlu: İstanbul seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çatalca'da, çiftçilere ücretsiz verilecek yaklaşık 10 milyon kışlık sebze fidesi dağıtım töreni gerçekleşti. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katıldı.

"BUNU YAPTIKÇA DA EKSİĞİMİZ OLABİLİR, HATALARIMIZ OLABİLİR"

Seçim çalışmalarıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Biz desteklemeye devam edeceğiz. Doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Yapılmayan işleri başlatmaya ve insanlarımızın ihmal edilen ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Biz ne için bunları başarabiliyoruz biliyor musunuz? Tek farkımız var, 'her şeyi ben bilirim' demiyoruz. Bilen insanlarla çalışıyoruz. Bu kürsüler vatandaşın derdini dile getirdiği kürsülerdir. Vatandaşa had bildirme kürsüleri değildir. Onun için bizim eksiğimiz olacak, bazen unuttuklarımız olacak. Bunu çekinmeden, en güçlü şekilde toplumun ve belli kesimlerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çıkacak bu kürsüden dile getirecek. Bizde vatandaşa hizmet etmekle sorumlu olan yöneticiler olarak onları saygıyla karşılayacağız ve onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda elimizde hangi imkanlar var ise onları sunacağız. Bu iyi niyet temelli, bu ahlak temelli, bu şeffaflığı, bu katılımcılığı biz yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaptıkça da eksiğimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz. Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın. Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. ve milletin hizmet alması için bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin" şeklinde konuştu.