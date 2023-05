İmamoğlu: "İstanbul'daki Gerçek Sayıları Görünce Veri Akşını Kesen Bir Anadolu Ajansı ve Yöneticileri Bizim İçin Yok Hükmündedir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, " Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır. Hiçbir muteber tarafı yoktur. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemelerini özenle bildiriyoruz. İstanbul'daki gerçek sayıları görünce veri akşını kesen bir Anadolu Ajansı ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir… Şunu net ifade edeyim; kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan ve biz kendi sistemimiz ile ilgili de verilerimiz var" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş ile birlikte bu akşam saat 19.30'da basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"ANADOLU AJANSI VE YÖNETİCİLERİ BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

"Saygıdeğer 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına sesleniyoruz. Millet İttifakı adına sizlere sesleniyoruz. Ne yazık ki her seçimde gördüğümüz manzarayı yine yaşıyor durumdayız. Yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde. Halbuki Anadolu Ajansı, 31 Mart 2019 seçimleri itibariyle bitkisel hayata girmiştir ve o bitkisel hayattan çıkması için bizim iktidarımızı beklemektedir. Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır. Hiçbir muteber tarafı yoktur. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemelerini özenle bildiriyoruz. Özellikle iki saat, iki buçuk saat veri verdikten sonra İstanbul'daki gerçek sayıları görünce veri akşını kesen bir Anadolu Ajansı ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir. Anadolu Ajansı, dün hem bizlerin hem saygıdeğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında devlet kurumumuz olmasına rağmen hiçbir misyonu, hiçbir görevi kendilerine yüklememiş; onlarla ilgili hiçbir beklentimizin olmadığını aslında ima etmiş durumdayız. Devletimizin her görevlisine olan inancımızı belirtirken Anadolu Ajansı'na olan inancımızın asla olmadığı aslında burada isminin geçmemesi ile ortadır. Birkaç hatırlatma yapmak isterim; 2015 seçimlerinde, yine haziran seçimlerinde Anadolu Ajansı ne hikmetse yüzde 65 ile Sayın Erdoğan'ı önde başlatıyor. O seçim, yüzde 40 ile bitiyor. Yani yüzde 25 farkla bir algı yönetiyor Anadolu Ajansı. Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 75 ile başlıyor, yüzde 49 ile bitiriyor. Yaklaşık 26 puan. Yine, 2018'de Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimde yüzde 67'lere varan oranla başlıyor. Yüzde 52 ile bitiriyor, yine 15 puana yakın bir düşüşle o gece ne hikmetse sonuçlanıyor. 2019'da ise güce yetmiyor buna. Yine yüksekten başlıyorlar ama dediğim gibi iki saat sonra daha düşük sandık açım oranları ile ekranlarını Anadolu Ajansı kapattı. O an itibariyle kapalıdır.

"KESİNLİKLE ÇOK AŞAĞILARDA BİR ORANA SAHİPTİR SAYIN ERDOĞAN VE BİZ KENDİ SİSTEMİMİZ İLE İLGİLİ DE VERİLERİMİZ VAR"

Şimdi bu oranlara baktığımızda biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, 13'üncü Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin bu akşam Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir diyebiliriz. Buna inanıyoruz. Ama veriler üzerinden baktığımızda tabi ki bunun ilan edilmesi için şu anda erken. Ama baktığımızda bu oranlara bu akşam yüzde 57 ile başlayan Anadolu Ajansı'nın ortalama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı varın siz toplama çıkarma hesabı ile ortaya koyun. Bu bakımdan şunu net ifade edeyim; kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan ve biz kendi sistemimiz ile ilgili de verilerimiz var. Mansur Yavaş Başkanım onunla ilgili bir kısım bilgileri sizinle paylaşacak. Kaldı ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayımızın yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılarak, sözüm ona bunları Anadolu Ajansı sisteme henüz dahil etmemektedir. Bu da yanılgıyı büyüten bir sürecin kaynağı noktasındadır. Biz buradayız, 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada. Mansur Yavaş Başkanım burada. Biz buradayız. Birazdan Millet İttifakı'nın çok kıymetli liderleri burada olacak. Hep birlikte bu akşamı buradan takip edeceğiz ve sizleri bilgilendireceğiz. Memleketimin hiçbir köşesindeki tek bir vatandaşımızın bile yanıltılmasına, kandırılmasına ve bu gece yüzü asık olmasına, mutsuz olmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Yüzünüz gülümseme ile baki olsun. Sandık başındaki dostlarımız, demokrasi kahramanları, devletimizin kıymetli memurları, yöneticileri, idarecileri işine baksınlar. Biz onlara güveniyoruz. Devletimizin, milletimizin adına her vatandaşımıza ait olan oyu bir namustur. O namusa asla zeval getirmeyeceklerine inanıyorum. Güvenlik güçleri başta olmak üzere, bu bağlam görevimizin başındayız. Bizi izlemeye devam edin. Şu anki sonuçlar, sizleri mutlu edecek seviyededir."