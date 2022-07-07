İmamoğlu, İSKİ'nin Yeni Binasını Hizmete Açtı: "Yatırımlarımızı, Siyasi Parti Adı Anmadan Yapıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İski'nin yapımını tamamladığı Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerinde toplam 341 bin aboneye hizmet verecek yeni binasını hizmete açtı. İmamoğlu, "Yaptığımız her iş, milletimize aittir, devletimizin bir kurumumuzun bir işidir. Hiçbir yerde siyasi parti ismi anmadan, siyasi partilere bu işi mal etmeden yatırımları yaptığımızı ve milletimize armağan ederken de görevimizi yerine getirdiğimizi, altını çizerek belirtiyoruz" dedi.

İBB kurumu İski, inşaatına 2018 yılında başlanan ve Bakırköy Şube Müdürlüğü ile Zeytinburnu Hizmet Binası olarak hizmet görecek binayı tamamladı. Vatandaşların kullanımına açılan Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki binanın açılışı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın katılımıyla yapıldı.

"Pandemi dönemini fırsat bilerek, İstanbul'da uzun yıllardır ihmal edilmiş altyapı sorunlarını giderdik" diyen İmamoğlu'nun tören konuşması satır başlarıyla şöyle:

"100'E YAKIN NOKTADA SU BASKINLARINI ENGELLEDİK: Pandemi sürecinde, 100'e yakın noktada, İstanbul'da su baskını, sel gibi ortamlarda, ne yazık ki nahoş görüntülerin oluşmasını engelleme noktasında büyük emek sarf ettik. İşte bu sıcak günde de bu bina ve buna benzer bütün yatırımlarımızın, bütün işlerimizin, İstanbul halkına hizmet sunma çabası içinde koşturan, bütün alın teri döken emekçilerimizin hepinizin huzurunda alın terlerine, emeklerine, hizmetlerine teşekkür ediyorum.

İSKİ VERİLERİNE GÖRE İSTANBUL'DA 19 MİLYON NÜFUS VAR: İSKİ, ne yazık ki arzu ettiğimiz tarife imkanlarının sağlanmamasına rağmen, bu zorlukları aşamamamıza rağmen, elinden gelen en üst seviyede yatırımı ihmal etmeden, süreçleri yönetme kabiliyetini ortaya koyuyor. İBB tarafından su tüketim miktarı üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul'da neredeyse 19 milyona yakın insana İSKİ üzerinden su sağlanıyor. Bu, aslında gizli nüfusu bize gösteriyor. Bu kadim kentin, böylesi hayati ihtiyacının ama mecliste ama diğer kurumlarda hak ettiği itibarı, hak ettiği işletme kolaylığını elde etmesi şarttır.

YÜZDE 13 İLERLEMEYLE TESLİM ALDIK: Açılışını yaptığımız binayı, yaklaşık yüzde 13 ilerleme seviyesinde teslim aldık. Arzumuz; daha hızlı, daha pratik ve daha önemli işlerin de altına hep birlikte imza atmak. Koltuklar kimseye ait değil. Belediyedeki makamlar kimseye ait değil. Geçmişte bu kuruma hizmet eden insanlarımız var. Örneğin; daha düne kadar genel müdürlüğümüzü yapan kıymetli yol arkadaşımız var. Bugün, yerinde başka birisi var. Herkesin emeğine minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da hizmet edeceklere teşekkür ediyoruz. Kurumlar kalıcı, kişiler geçici, partiler ise bu süreçlere hizmet etme noktasında araçtır. O bakımdan esas olan, devletimiz ve milletimizdir. Yaptığımız her iş, milletimize aittir. Devletimizin bir kurumumuzun bir işidir.

16 MİLYON İNSANA HİZMET ETMEK KUTSAL BİR GÖREV: Biz bu anlayışla, hiçbir yerde siyasi parti ismi anmadan, siyasi partilere bu işi mal etmeden yatırımları yaptığımızı ve milletimize armağan ederken de görevimizi yerine getirdiğimizi, altını çizerek belirtiyoruz. Sebebi şu: Bu anlayışın doğru olduğunun önemle insanlarımıza aktarılmasıdır. Gerçekten bu anlayış doğrudur. Bu bizi birleştirir, bütünleştirir, buluşturur, bir arada konuşmamıza, bir arada düşünmemize, bir arada fikir üretmemize sebep olur. 16 milyon insana hizmet etmenin kutsal bir iş. Bu kutsal görevin içinde bulunmanızdan dolayı, bence kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Aynen benim gibi. Ben de bugün kendimi çok kutsal bir şehre, çok kutsal bir ortama ve topluma hizmet etmenin şanslı bireyi olarak görüyorum. O bakımdan vatandaşlarımıza, her ne koşulda olursa olsun sükunetle, güler yüzle ve özenle hizmet etmenizi istiyorum. Elbette ki vatandaşlarımızdan da bu hizmeti aldıktan sonra memnuniyetlerini diliyorum."

"HEKİMLERİMİZE HAYATIMIZI EMANET EDİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledilmesine de değinerek, "Hekimlerimiz, bu ülkenin en değerli meslek kollarından bir tanesidir. Çünkü hayatımızı emanet ediyoruz. Bazen kendi canımızı, bazen en sevdiğimiz çoluğumuzu, çocuğumuzu, annemizi, babamızı onlara emanet ediyoruz. Katliamı gerçekleştiren aklı ve zihni elbette ki kınıyorum. Hukuk gereken cezayı verecektir. Hayatını kaybeden hekimimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün hekimlerimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir ortamı hiçbir zaman yaşamayız" dedi.

KAÇAK KESİM YAPILMAMASI UYARISI

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutlayan İmamoğlu, İBB'nin gösterdiği alanlar dışında kaçak kesimler yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Kurban ibadetin adresi olarak İstanbul Vakfı'nı gösteren İmamoğlu, yurttaşlara kurban ibadetlerini vakıf eliyle yapma çağrısını yineledi.

ARISOY: ZEYTİNBURNU'NDA HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy da törende yaptığı konuşmada, "Açılışlar, temel atmalar; hepsi heyecanlı işlerdir. Temel atma yaparken, zamanında bitirip bitirmeyeceğinizi düşünürsünüz. Kazasız belasız bitirmenin heyecanı olur. Ama açarken, bir işçi tamamlanmış olmanın huzuruyla, zevkli, keyifli bir iş yaparsın. Bugün böyle güzel bir törende bir arada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2018 yılında başlanan ve bugün açılışını bu bina, bundan önce yapılan işler gibi, Zeytinburnu'nda hayatı kolaylaştıracak, hemşerilerimizin İSKİ'yle ilgili işlemlerini hızlandıracak" dedi.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ BAŞA, TÜM İSTANBULLULARI DİJİTAL FATURA UYGULAMSINA KATILMAYA ÇAĞIRDI

Yeni hizmet binasının 95 milyon liraya mal olduğunu belirten İSKİ Genel Müdürü Başa da şunları söyledi:

"İstanbul genelinde gerçekleştirmiş olduğumuz dev yatırım ve işletme faaliyetlerimizin yanında, idaremizin görünen yüzü olan abonelik hizmetlerinde de insan odaklı, çağın gereklerine uygun ve dijital çözümler sunan bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün açılışını yapacağımız Bakırköy Şube Müdürlüğü, Zeytinburnu Hizmet Binası da bu kapsamda yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi. Bu alanda daha önce, Fatih Şube Müdürlüğümüze bağlı Zeytinburnu Teknik Şefliğimiz hizmet veriyordu. Hemşerilerimize daha iyi şartlarda hizmet sunmak adına, mevcut binayı yıkarak, bu alandaki bu yeni ve modern binayı inşa ettik. Bu arada Bakırköy Şube Müdürlüğü binasının deprem analiz raporları olumsuz gelince, Bakırköy Şube Müdürlüğümüzü de buraya taşıma kararı aldık. Toplam inşaat alanı 6 bin 768 metrekare ve 32 araçlık otoparkı bulunan ve yaklaşık 95 milyon liraya mal olan İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü Zeytinburnu Hizmet Binamızla başta Bakırköy ve Zeytinburnu sakinleri olmak üzere, tüm İstanbullu hemşerilerimize çok daha iyi fiziki şartlarda hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sözlerime son verirken, başlattığımız bir kampanyadan da kısaca söz etmek isterim. Ormanlarımızı korumak ve yeşilimizi daha çok sahiplenmek ve Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu Yeşil İstanbul vizyonuna katkı sunmak için, çevreye duyarlı yönetim anlayışıyla, İstanbul genelinde 'dijital fatura' uygulamamızı başlattık. ve arttırarak yaygınlaştırıyoruz. Ancak henüz arzuladığımız seviyeye ulaşmış değiliz. Bu vesileyle tüm İstanbullulardan dijital fatura uygulamamıza katılmalarını, yeşili ve ağacı korumak için bizimle daha çok iş birliği içinde olmalarını arzu ettiğimizi, huzurlarınızda ifade etmek istiyorum."

YENİ BİNA, 28 MAHALLEDE 341 BİN ABONEYE HİZMET VERECEK

Açılışı yapılan yeni bina İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü'yle birlikte Zeytinburnu Hizmet Binası olarak işlev görecek. Yeni bina, 15 mahalle ve 228 bin 759 nüfusa sahip olan Bakırköy'deki 112 bin 247 aboneye; 13 mahalle ve 293 bin 839 nüfusa sahip olan Zeytinburnu'nda ise 120 bin 764 aboneye hizmet verecek.

ANKA / Güncel