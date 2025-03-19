İmamoğlu İnşaat'a El Konuldu

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu İnşaat, Ticaret ve sanayi Anonim Şirketi'ne hakimlik kararıyla el konduğunu açıkladı.

İmamoğlu İnşaat, Ticaret ve sanayi Anonim Şirketi'ne hakimlik kararıyla el konduğu açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat, Ticaret ve sanayi Anonim Şirketi'ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur." denildi.