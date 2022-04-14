İMAMOĞLU: İNŞA ETTİĞİMİZ BELEDİYECİLİK MODELİ 'DEMOKRASİ VE KALKINMA'DIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi Nisan Ayı Oturumu'na katıldı. Burada 2021 yılı faaliyet raporunu açıklayan İmamoğlu, yaptıkları yatırımları farklı başlıklar altında ele alarak, yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Sosyal yardımlara ayrılan payın her geçen gün arttığını ifade eden İmamoğlu, "Artan yoksulluk ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabilmek için belediye bütçemizden sosyal yardımlara ayırdığımız pay tarihimizde olmadığı kadar artıyor. İstanbul'da inşa ettiğimiz belediyecilik modelimizi iki kelimeyle özetlersek o iki kelime 'Demokrasi ve Kalkınma'dır. Yatırım ve demokrasi, kamu yönetimlerinin ve yerel yönetimlerin varlık sebebidir. Plansız, projesiz, seçime endeksli veya vatandaşların parti tercihine göre şekillenen, sözde yatırımların devri bu şehirde kapanmıştır. Yatırımlarımızla İstanbul'u güçlendiriyoruz" dedi.

"METRO HATLARINA AĞIRLIK VERDİK"

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Ekip olarak ülkedeki ekonomik gelişmenin, ilerlemenin, demokrasinin, kültürün ve sanatın ana motor gücü olan İstanbul'da görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden İmamoğlu, "İstanbul Modeli ile elde ettiğimiz değişim ve başarının Millet İttifakı'nın bu ülkede hayatı nasıl iyileştirebileceğinin garantisi ve teminatı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 86 bin çalışanımızla oluşturduğumuz idari ve iktisadi yönetim kabiliyetimizi sürekli geliştiriyoruz. Kim ne derse desin, kim hangi engeli önümüze çıkartırsa çıkartsın, biz bu şehre yatırım yapmaktan ve insanlarımıza hizmet üretmekten yılmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bugünün zor koşullarında dahi, tüm zamanların en yüksek yatırımlarıyla tarihi bir başarı elde edebildik" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel