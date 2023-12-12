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İmamoğlu, İnce ile İstanbul'u konuştu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmede İstanbul'u konuştuklarını ve İnce'nin İstanbul'a destek olacağını ilettiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili görüşmesinin sorulması üzerine, 'Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırladığı ortak proje kapsamında İstanbul'un merkez bölgelerinde otomobil kullanımı, karbon salınımı ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları ve otobüs öncelikli şerit uygulamaları planlarının tanıtımları yapıldı. İmamoğlu, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yerel seçim çerçevesindeki görüşmesi sorulan İmamoğlu, 'Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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