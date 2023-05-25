İmamoğlu ile esnaf arasındaki tartışma büyüdü

Bayrampaşa Halk Pazarı'nı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı münakaşayı anlatan pazar esnafı Mehmet Özdemir, "Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Ben de ona ' Pkk ile beraber olan onlarla beraber yürüyenler benim tezgahıma gelemez' dedim. Ondan sonra geldi bana dedi ki ' Pkk'lı sensin ben değilim'" dedi.

İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öğlen saatlerinde Bayrampaşa Halk Pazarı'na ziyaret gerçekleştirdi. Tezgahları dolaşan İmamoğlu esnaflardan biriyle tartışmaya başladı. Esnaf Mehmet Özdemir, İmamoğlu'na terör örgütü PKK ve HDP eleştirisinde bulundu. Kendisini "Ben Anadolu çocuğuyum" diyerek tanımlayan esnafla, HDP ile işbirliği tepkisini kaldıramayan İmamoğlu arasındaki tartışma alevlendi. İmamoğlu, esnafı hedef göstererek, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızsın birisin" diyerek hakaret etti. Esnaf ise İmamoğlu'nun hakareti üzerine "Ahlaksız sensin" cevabını verdi. Tartışma sonrasında esnaf Mehmet Özdemir, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

"Kendisinden şikayetçi oldum"

Olay sonrasında konuşan pazar esnafı Mehmet Özdemir, "Ben pazardaydım Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Ben de ona 'PKK ile beraber olan onlarla beraber yürüyenler benim tezgahıma gelemez' dedim. Ondan sonra geldi bana dedi ki 'PKK'lı sensin ben değilim' dedi. Bazı hakaretlerde bulundu. Ondan sonra ben de dedim ki 'sen esnaf değilsin' ben de ona dedim ki 'ben 60 senelik esnafın bu işi yapıyorum bana esnaflığı öğretemezsin' dedim. Bana yanındakiler dedi ki 'ben Trabzonluyum'. Ben de 'nereli olursan ol ben şehitlerin arkasındayım' dedim. Sonra korumalarına dedi ki 'bunu alın götürün'. Ben de aşağı indikten sonra biraz uzaklaştım. Korumaları geldi beni aldı. Dışarı çıkardı. Daha sonra da tedbir amaçlı olarak avukatımla beraber karakola geldim. Şikayetçi oldum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL