İmamoğlu ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünler sergilendi ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Danacılı Mahallesi'nde açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünler sergilendi.
İmamoğlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fikret Yıldırım sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
Sergide katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.