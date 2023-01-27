İmamoğlu: İktidar verdiği cezayı ya da müdahaleyi 86 milyon yurttaşımıza yaptı (2)

TARİHİ KAPALI ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİCHP'li belediyeleri ziyaret etmek ve halkla buluşmak için Bursa'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gemlik'in ardından Bursa kent merkezine geldi.

TARİHİ KAPALI ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

CHP'li belediyeleri ziyaret etmek ve halkla buluşmak için Bursa'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gemlik'in ardından Bursa kent merkezine geldi. Cuma namazını Ulu Cami'de kılan Ekrem İmamoğlu, namazın ardından tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından Nilüfer Cumhuriyet Meydanını dolduran her yaştan vatandaşla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu daha sonra Mudanya Mütareke Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.