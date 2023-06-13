İmamoğlu, İkitelli'deki yangın yerinde incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yanan 6 katlı binayla ilgili incelemelerde bulundu. İmamoğlu, 'Yeni mi geliyorsunuz' diyen bir kişiye, 'Seni duyamıyorum, gel burada konuş' şeklinde karşılık verdi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yangın çıkan 6 katlı iş merkezi bugün söndürülebildi. Çökmeler nedeniyle yıkım çalışması da yapılan binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"