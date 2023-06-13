İmamoğlu, İkitelli'deki yangın sonrası fabrikayı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangının ardından alevlerin 70 saat sonra kontrol altına alındığı fabrikayı ziyaret etti. İmamoğlu, yangında zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti ve gerekli yardımları yapacaklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangının ardından alevlerin 70 saat sonra kontrol altına alındığı fabrikayı ziyaret etti.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki fabrika binasında incelemelerde bulunan İmamoğlu'na, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak tarafından, yangının çıkış nedeni ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Albayrak, yangın süreçlerini anlatarak, kısa sürede çökmeye başlayan binanın, 3 farklı zaman diliminde inşa edilip birbirine eklemlendiğini aktardı.

Bu nedenle iç kesimlerdeki yangına müdahale etmekte zorlandıklarını dile getiren Albayrak, "Normalde böylesi bir bina, 2-3 gün süren yangınlardan sonra kendisini bırakırken, bu bina daha birinci gün dolmadan kendini yavaş yavaş bırakmaya başlıyor." dedi.

Ziyarette iş yeri sahiplerini dinleyen İmamoğlu, gerekli yardımları yapmak için çalışacaklarını anlattı.

"Bir can kaybı olmaması, hepimiz için sevindirici"

İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, yangında zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten İmamoğlu, "İnsanların ondan önce tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi kıymetli. Bütün itfaiyeci ekibimize, Daire Başkanımızdan erlerine varıncaya kadar emeklerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yangının kontrol altında olduğunu ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Muhtemeldir ki bu saatten sonra ilgili soruşturmalar ya da buradaki birtakım hukuki süreçler işleyecektir. Tabii Organize Sanayi Bölgemizin yönetimi, başkanı bu süreçle ilgili artık gerekli hukuki düzenlemeleri yapacaklardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesine hangi hususta, hangi sorumluluk düşüyorsa, biz de başkanımızın yanındayız. Diğer firma sahiplerine de geçmiş olsun. Can kaybı olmaması kıymetli. Diğer maddi yaraları da umuyorum ki sigortasıyla ve diğer hususlarıyla güvence altındadır. Giderilmesini temenni ediyoruz. Organize Sanayi Başkanımızı da birazdan ziyaret edeceğim."

İmamoğlu, incelemenin ardından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Keskin ile bir araya geldi.

İmamoğlu'na vatandaş tepkisi

Ziyaret sırasında, yanan fabrikaya yakın başka bir iş yerinde çalışan işçilerden biri, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsun Sayın Başkan? Siz tatile gidin." diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Bunun üzerine İmamoğlu da "Seni duyamıyorum, bir şey mi dedin? Yakına gel, duyamıyorum seni. Gelemiyor ancak konuşuyor. Senin yanına gelirim ama ayaklarım yorulur." dedi.

İmamoğlu, kendisini dinleyen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Başka bir vatandaş da "Bu itfaiyenin sistemlerini daha güzel yapalım, 30 sene önceki sistem. Top yapıyoruz, roket yapıyoruz, aya çıkıyoruz. Şurayı hızlı söndürecek bir sistem lazım. 3 saat bekledik burada." diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.