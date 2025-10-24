İmamoğlu 'ihaleye fesat karıştırma' davasında beraat etti-1

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel