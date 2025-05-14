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İmamoğlu İçin Silivri'de Miting

İmamoğlu İçin Silivri'de Miting
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla düzenlenen mitingler Silivri'de devam ediyor. Mitinge katılan yurttaşlar, eşitlik, adalet ve özgürlük taleplerini dile getirirken İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istediklerini belirttiler.

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, Silivri'de devam ediyor. Mitinge katılan yurttaşlar, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep ederken, kaygı içinde olduklarını eşitlik, adalet ve özgürlük talep ettiklerini söyledi. Bir yurttaş, "İmamoğlu özgürlüğüne kavuşsun diye geldik buraya. Hep beraber, omuz omuza İmamoğlu'nu kurtaracağız" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri sürüyor. İstanbul Silivri'de gerçekleştirilen mitinge katılan yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na mitinge katılma gerekçelerini ve beklentilerini anlattı.

Türkan Alkaya, "Adaletin olmadığı yerde barış da olmaz, sevgi de olmaz. Sevginin olmadığı yerde de dostluk olmaz. Herkese özgürlük istiyoruz. Bu kadar duyarlılığın sesini insanlar duysun artık. Herkese adalet istiyoruz. Adalet için buradayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Zerrin Özgüner, "Başkanımızın aramızda olmasını istiyoruz artık. Biz hazırız, başkanımız da hazır. Değişim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her şey çok güzel olacak"

Zekiye Bulut, "Bilhassa öğrencilerimiz için buradayız" ifadesini kullanırken Gülşah Dökümcü, "Hak, adalet, eşitlik ve özgürlük için mitinge geldik. İnşallah her şey çok güzel olacak. Her şey umduğumuz gibi olur, özgür, adaletli, eşit bir ülkede hep beraber yaşarız" dedi.

Mitinge katılan bir yurttaş da "İmamoğlu'nu yanımızda istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hak, hukuk, adalet istiyoruz"

Başka bir yurttaş, "İmamoğlu'nun çıkmasını istiyoruz. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için çok güzel günler istiyoruz" diye konuştu. Bir başka yurttaş da, "Gençlerimiz için çocuklarımız için buradayız, özgürlük istiyoruz" dedi.

"İmamoğlu'nu kurtaracağız"

Mitinge katılan bir başka yurttaş ise "İmamoğlu özgürlüğüne kavuşsun diye geldik buraya. Hep beraber, omuz omuza İmamoğlu'nu kurtaracağız" dedi.

"Konuşmaktan korkuyoruz artık"

Bir başka yurttaş da konuşmaktan korktuğunu belirterek, "Diyecek kelime bulamıyorum. Böyle güzel bir ülkede bu kadar kötü bir yönetim. Ne diyebilirim ki, konuşmaktan korkuyoruz artık" ifadelerini kullandı.

Nalan Sakarya, "Silivri'de bulunduğumuzdan dolayı en büyük desteği buradan vermek istiyoruz. Hak, hukuk, adalet ve barış kazansın. Hepimiz çok mutlu olalım artık inşallah" dedi.

"Özgür olmak istiyoruz artık"

Yaren Durmuş, "Söyleyecek bir şey yok. İstediğimiz bir şey yok, özgür olmak istiyoruz artık. Bir şeylerin yerini bulmasını istiyoruz. Gençler olarak kaygı içerisindeyiz. Gerçekten artık bir şeylerin düzene gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

Bir başka yurttaş, "Heyecanlıyız, adalet istiyoruz. Genciz. Adalet için buradayız. Türkiye'de her şey bitti" dedi.

Kaan Gize, "Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Haksız uğradığı zulmü protesto etmek maksatlı bütün gösterilere gidiyoruz. Her şey çok güzel olacak. Onun için buradayız" ifadelerini kullandı.

Ege isimli yurttaş ise, "Burada güzel bir birlik var, bunun için mutluyuz. Burada herkesin toplanma amacı var. Desteğimizi göstermeye geldik" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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