İmamoğlu: İbb, Bu Yıl 75 Bin Üniversiteliye 4 Bin 500 TL Katkıda Bulunacak. - Haberler

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İmamoğlu: İbb, Bu Yıl 75 Bin Üniversiteliye 4 Bin 500 TL Katkıda Bulunacak.

ANKA - Güncel
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İmamoğlu: İbb, Bu Yıl 75 Bin Üniversiteliye 4 Bin 500 TL Katkıda Bulunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL katkıda bulunacak. Faiz yok, enflasyon farkı yok! Çünkü geri ödemesiz. Gençlerin her zaman yanındayız” açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL katkıda bulunacak. Faiz yok, enflasyon farkı yok! Çünkü geri ödemesiz. Gençlerin her zaman yanındayız" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezunlarının Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldıkları öğrenim kredisi borçlarını, faiz eklenmeden sadece ana parayla ödemeleri kararı aldıklarını açıklamasından sonra İBB tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 75 bin öğrenciye 4 bin 500 lira burs verileceğini duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL katkıda bulunacak. Faiz yok, enflasyon farkı yok! Çünkü geri ödemesiz. Gençlerin her zaman yanındayız."

ANKA / Güncel

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