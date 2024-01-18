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İmamoğlu: Bu yerel seçimde demokrasi şamarı yiyecekler

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vira Kavşağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, herkesin oyunu alacağına inandığını belirterek, demokrasi şamarı yiyeceklerini söyledi. Ayrıca, projelerindeki engelleri aştıklarını ve İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

BEYLİKDÜZÜ'ndeki Vira Kavşağı'nın açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimle ilgili konuşmasında, "Biz işimizi ahlaklı ve haysiyetli yapıyoruz, onu ifade edeyim. Gerçekten kamu yöneticisi olma sorumluluğu ve ciddiyeti ile işimize bakıyoruz. Ben İstanbul'a hizmet isteyen, hangi partiye oy verirse versin bütün partilere oy verenlerin oyunu almaya; güleryüzle, iyi niyetle, samimiyetle, ciddiyetle, devlet insanı ahlakıyla, iyi bir hemşeri, iyi bir dost, iyi bir Ekrem abi, iyi bir kardeş olmaya aday değilim. Artık o'yum ben o'yum. Aradaki fark bu. O anlamda ben herkesin oyunu alacağıma inanıyorum. Bunlar bizi arkadan izliyorlardı, vallahi mesafeyi öyle bir açacağız ki arkadan izleyecek mercek bile bulamayacaklar, dürbün bile bulamayacaklar. Mesafeyi açacağız. Bu yerel seçimde demokrasi şamarı yiyecekler" şeklinde konuştu.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR BAŞIMIZI ÖNE EĞEMEZLER"

Üzerinde çalıştıkları projelerde önlerine koyulan engellere karşı çalıştıklarını dile getiren İmamoğlu, "Raylı sistemlerde kara ve deniz yollarında büyük atılımlar yaptık. Ağımızı genişletiyoruz. Beş yıldan daha kısa süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin bütçesiyle tam yedi metro hattı hizmeti açıldı. Kağıt üstünde yedi metronun beşi İBB'nin, ikisi de Ulaştırma Bakanlığı'nın denebilir, doğru ama bir farkla. Bakın biz sadece iş üretmiyoruz. İş üretiyoruz, engellemeleri aşıyoruz. Allah'ın izniyle bu konuda bayağı bir kabiliyetli olduk. Ne koyarlarsa koysunlar önümüze, biz onu aşmayı, o duvarı yıkmayı başarıyoruz. Çünkü biliyoruz o duvarın yıkılması ile vatandaşı hizmetle buluşturuyorsunuz. Peki, metrolardan ikisi Ulaştırma Bakanlığı'nın derken aradaki fark nerede? Engelleri aşmanın yanı sıra, bir de bizden tahsilat yapıyorlar, hem de çatır çutur. Göreve gelince metro hatları bize teslim edilmek üzere bir genelge çıkartıyorlar ve diyorlar ki 'İstanbul'a yollanan paranın yani 100 TL'nin 5 lirasını kesme hakkını üstümüze aldık' diyorlar. İstanbullu'nun cebine buradan para koyarken buradan bir yerden başka bir el uzanıyor, beş lirasını alıyor 100 TL'nin. ve ne oldu biliyor musunuz sadece 10 ayda 2 metro hattının artık yaklaşık 5 milyar lirasını bizden tahsil ettiler. Bu tahsilattan dolayı 7 metro hattımız diye söylemeyi hakkımız olarak görüyoruz. Biz bilimsel ve disiplinli bir yöntemle çalışıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim başımızı öne eğemezler" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN OYUNU ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Konuşmasının devamında herkesin oyunu alacağına inandığının altını çizen İmamoğlu, "Biz işimizi ahlaklı ve haysiyetli yapıyoruz, onu ifade edeyim. Gerçekten kamu yöneticisi olma sorumluluğu ve ciddiyeti ile işimize bakıyoruz. Bu ciddiyetle ve bu kararlılıkla iş yaparken, bu engelleme süreçlerinin yazılarını yazanlar gerçekten bu işi hazırlayan aklın nasıl ciddiyetsiz, nasıl sorumsuz davrandığını da görüyoruz. Bunu halkımız, milletimiz görüyor, okuyor ve bunun cevabını verecek. 10 ayda parasını aldığınız bütçenin yöneticisini bari açılışa davet edin. Beni açılışa davet etmekten bile korkuyorlar. Çünkü oraya gelsem, oraya gitsem yani herhalde şundan korkuyorlar; kurdeleyi koysalar buraya, kurdeleyi keserken beni görsün orada oturanlar. Sözüm ona sempatizanları, öyle tahmin ediyorum ki hepsinin bizim o güler yüzlü, bizim o insancıl bakışımızla onları ikna edeceğimizden korkuyorlar. Onun için bizi davet etmiyorlar. Ben İstanbul'a hizmet isteyen, hangi partiye oy verirse versin bütün partilere oy verenlerin oyunu almaya güleryüzle, iyi niyetle, samimiyetle, ciddiyetle, devlet insanı ahlakıyla, iyi bir hemşeri, iyi bir dost, iyi bir Ekrem abi, iyi bir kardeş olmaya aday değilim. Artık o'yum ben o'yum. Aradaki fark bu. O anlamda ben herkesin oyunu alacağıma inanıyorum" dedi.

"OTURUYORLAR, KALKIYORLAR EKREM İMAMOĞLU İLE UĞRAŞIYORLAR"

İmamoğlu, konuşmasının devamında, "Bir mürekkep, bir kalem… İmzalamıyorlar. Ne için? Ekrem'i mağdur edelim, Ekrem'i engelleyelim. Ekrem'i engellemiyorsunuz ki, siz 4 milyon insanı engelliyorsunuz. Ama bu yerel seçim bitecek, bu yerel seçimde öyle bir demokrasi tokadı diyorum bu sefer öyle bir demokrasi şamarı yiyeceksiniz ki mecburen o evrakı imzalayacaksınız. Tıkır tıkır yolumuza devam edeceğiz. Bunlar bizi arkadan izliyorlardı, vallahi mesafeyi öyle bir açacağız ki arkadan izleyecek mercek bile bulamayacaklar, dürbün bile bulamayacaklar. Mesafeyi açacağız. Nedir dertleri? İmamoğlu daha fazla metro yapmasın. Her zaman yaptığım gibi söyleyeyim; bir kere yaptığımız her işin sahibi millettir. O metroların sahibi de millet. Milletin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ben siyaseti rakiplerle didişmek için değil gerçekten milletin sorununu çözmek için yapıyorum. 16 milyon insanımızın sorunlarının çözülmesinden yana gece gündüz çalışıyorum. Çok enerjiğim Allah'ıma şükür ve birçok projemizi yaparken de bu enerjiyle hareket ediyoruz. Onun için oturuyorlar, kalkıyorlar, Ekrem İmamoğlu ile uğraşıyorlar. Bir de şaşkınlar şöyle yapıyorlar; 25 yıllık hizmetlerini anlatıyorlar. Benimle yarıştırıyorlar. Allah'tan korkun, bizim 4 buçuk yılımız var. Aynı şey değil. Bu seviyeye onları getirmişsek ne mutlu bize. Bizi 25 yıllarıyla kıyaslasınlar, gümbür gümbür İstanbul'un ikinci dönem kalkınmacı, icracı ve aynı zamanda yaratıcı, yeşil ve adil kent tasarımı ikinci dönemiyle gümbür gümbür geliyor. Hem de en az 25 ilçesiyle geliyor. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaştırma bakanlığı Ekrem İmamoğlu İstanbul Güncel Haberler

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