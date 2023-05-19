İmamoğlu Gençlere Seslendi: 'Siz Hep Önde Oldunuz, Hep En Önde Olacaksınız'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere, "Unutmayın sevgili gençler, siz hep önde oldunuz, hep en önde olacaksınız. Gücünüzün farkında olun ve hiçbir zaman bildiğiniz doğrulardan asla geri durmayın." diye seslendi.

Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan İmamoğlu, 1919 ruhunun bu topraklarda sonsuza dek yaşayacağını söyledi.

İmamoğlu, 19 Mayıs'ın, özgürlüğün kazanıldığı o büyük mücadelenin başladığı gün olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet'le taçlanan bir umut yolculuğunun ilk durağıdır 19 Mayıs. Samsun'da başlamıştır, özgürlüğüne tutkun bir halkın karşısında hiçbir gücün duramayacağının ispat edildiği gündür. Milletin azim ve kararlılığı, işgalcilerin, zorbaların tüm planlarını yıkıp geçti, hiçbir şey dinlemedi." dedi.

Ay yıldızlı bayrağın bu memlekette gururla dalgalanacağını dile getiren İmamoğlu, "Bize bu inancı, bu kararlılığı veren işte Büyük Önder Atatürk ve onun izinde yürüyen siz gençlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk o ruhu milletiyle buluşturduğunda gencecik bir delikanlıydı, Samsun'a çıktığında çok gençti. Yanında bu vatan uğruna canını vermeye hazır yine gencecik delikanlılar vardı." diye konuştu.

İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerin azim ve cesaretiyle bugünlere geldiğini kaydederek, "Savaş zamanı cephede, barış zamanı üretimde... Unutmayın sevgili gençler, siz hep önde oldunuz, hep en önde olacaksınız. Gücünüzün farkında olun ve hiçbir zaman bildiğiniz doğrulardan asla geri durmayın." ifadelerini kullandı.

Gençlerin demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesinde her zaman en ön saflarda mücadele ettiğini vurgulayan İmamoğlu, Atatürk'ün gençlerden aldığı o büyük güçle yola çıktığını, bu nedenle de Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini söyledi.

İmamoğlu, programın sonunda eşi Dilek İmamoğlu ve sahneye ellerinde Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünün yazılı olduğu pankartlar ve Türk bayraklarıyla çıkan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.