İmamoğlu, Gebze'de: "86 Milyon Sahibi Olduğumuz Ortak Evimizi, Devletimizi Yenilemenin Tam Zamanıdır.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gebze mitinginde; "86 milyon sahibi olduğumuz ortak evimizi, devletimizi, temizleyip havalandırmanın, yenilemenin tam zamanıdır. Gecikmeyelim, derdimizi büyütmeyelim, zararımızı büyütmeyelim. Bugünün işini yarına bırakmayalım. 14 Mayıs'ta bu işi bitirelim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde miting düzenledi. Burada konuşan İmamoğlu, 15 Mayıs'ta her şeyin çok güzel olacağını söyledi. "Az kaldı. Çok güzel işler yapacağız" diyen İmamoğlu, yurttaşların taşıdıkları dövizleri de okuyarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOCAELİ BENİ HEP COŞKUYLA KARŞILADI: Bu delikanlı güzel bir şey yazmış. Diyor ki, 'Başkanım bu hayatın normali nasıldı' Öyle anormal bir yaşam yaşattık ki normalini soruyor bize. 'Heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Bir de altına İmamoğlu var' demiş. Harikasın. 'Vazgeç artık bu sevdadan. Şarkı bitti, gidiyorsun'. 'İlk turda bitirelim. Çok güzelsin'. Beyefendi yazmış diyor ki 'Ananı al git, dediler. Ben de sana geldim İmamoğlu, haydi'. Hesap sorulacak tabii. Hukuk hesap soracak. Bizim yürüyüşümüz çünkü hak, hukuk, adalet yürüyüşü. 'Komşu, komşunun külüne muhtaçtır' derler ya aslında komşu komşunun ilgisine, sevgisine muhtaçtır. Ben sizden hep o ilgiyi, sevgiyi gördüm. Sağ olun, var olun. Yan yanayız, Kocaeli, İstanbul ama ben Kocaeli'ye ne zaman gelsem, kıymetli dostlarımı ne zaman buluşsam beni hep coşkuyla karşıladınız. Teşekkür ediyorum hepinize.

HERKESİ BİR VE EŞİT GÖRÜYORUZ: Çok önemli bir seçime az kaldı. Bu seçim, farklı bir seçim. Partilerin ve particiliğin önemini kaybettiği bir seçim. Bu, seçimden ziyade bir referandum. Bu seçimde bir rejim değişiyor. Bu referandumda sadece iki taraf yarışıyor. Bir taraf diyor ki 'Ayrışa ayrışa kazanacağız.' Onlar sadece bir avuç insan. Kendi aralarında konuşup duruyorlar. Onlar bu milleti ayrıştırıp, kapıştırmak ve koltuklarını korumak, ötekileştirmek derdinde. 'Şu taraf, bu taraf' diyorlar. 'Sen karşıdasın, ben bu taraftayım' diyorlar. Fırsat buldukça toplumu kutuplaştırıyorlar. Biz ise diğer tarafız. Ne diyoruz Millet İttifakı olarak; diyoruz ki birleşe birleşe kazanacağız. 'Sen, ben' değil, 'Biz' diyoruz. Kocaman biz var. Herkesi bir ve eşit görüyoruz. 86 milyon var. Siz varsınız 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu büyük bir şemsiye; üzerinde hak, hukuk, adalet yazıyor.

BU MİLLETİN AKLI, MİLLETE YETER: İşte burada çok güzel bir genç kız var. Diyor ki 'Liyakat, yani benim önümü mülakatla kesenin önüne ben 14 Mayıs'ta liyakatimle çıkıyorum' diyor. 'Gençliğin umudu İmamoğlu, dedeme selam söyle.' Gençliğin umudu gençlik. O büyük şemsiyenin altında hep birlikte buluşacağız. Muazzam bir bütünleşme oluşuyor. Çünkü kardeşliğimizi hissetmeyi özlemişiz. Birleşe birleşe kazanacağız ama bu iş orada kalmayacak. Birleşe birleşe yöneteceğiz. O ne diyor, 'Ben yöneteceğim' diyor. 'Ben bilirim' diyor. 'En iyisini ben yaparım' diyor. 'En iyisini ben bilirim' diyor. Biz ne diyoruz? Bu milletin aklı, millete yeter. Diyoruz ki 'Ben bilirim' diyen, git kendi aklını evinde kullan. Hadi evine, güle güle.

15 MAYIS'TAN SONRA HANGİ BELEDİYE, HANGİ PARTİNİN DİYE BAKMAYACAĞIZ: Birleşe birleşe yönetmek nasıl olur, size söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olur. Ne yaptılar bugüne kadar? Muhalefetin kanun tekliflerini, araştırma önergelerini reddettiler. (İYİ Parti Kocaeli Milletvekili) Lütfü Türkkan burada, en iyi olabilir. 'Meclis bizimdir' dediler. Muhalefeti yok saydılar. Kaldı ki bu yüce Meclis hepimizin. İktidarıyla, muhalefetiyle milli iradeyi hep birlikte temsil ediyor. Muhalefetten mi, iktidardan mı geldin, bakmadan, halkın yararına ne varsa hep birlikte yeni 15 Mayıs döneminde hep birlikte yasalaştıracağız. Çünkü biz milli iradenin üstünlüğüne saygı duyarız. Çünkü biz Meclis'in değerini biliriz. Biz bunu Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. 15 Mayıs'tan sonra hangi belediye, hangi partinin diye dönüp bakmayacağız.

KAMU İHALELERİ SÜRECİNİ MUTLAKA ŞEFFAF BİÇİMDE YAPACAĞIZ: Bizim kapımızı çalmaktan korkuyorlar. Bizi aramaktan korkuyorlar. Bize cevap vermekten korkuyorlar. Kim onlar, biliyor musunuz? Bu hükümetin, o tek kişilik aklın baskısı altındaki milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları. Yahu kardeşim, seni halk, beni halk seçti. Biz konuşamayacağız, kim konuşacak? Bunu bunlara öğreteceğiz. Biz partisine bakmadan herkesle konuşacağız. Muhalefet belediyesi diye bir şey tanımayacağız. Onların yaptığı gibi muhalefet belediyelerinin işlerini engellemek, geciktirmek gibi şeyleri asla yapmayacağız. Türkiye çok güçlü bir hükümet, belediye iş birliği yaşayacak. Bütün şehirlerimizi kucaklayacağız. Birleşe birleşe yöneteceğiz. İşte birleşe birleşe yönetmek bu. Yıllarca milletin evlatlarını mülakat yoluyla devlet kapısının dışında tutanlardan asla olmayacağız. Mülakatı hemen çöpe atacağız. Kamuya iş alımlarında partizanlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Kamu ihaleleri sürecini mutlaka ama mutlaka şeffaf bir biçimde yapacağız. Partisine, kim olduğuna bakmayacağız.

AK PARTİ'YE OY VERMİŞ VATANDAŞLARIMIZ BİZE HAKKIMIZI TESLİM EDECEK: Çok değil, iktidarda daha bir yılı doldurmadan göreceksiniz. AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımız bize hakkımızı teslim edecek. Diyecek ki: 'Evet, AK Parti icraat yaptı ama bu yeni hükümet daha fazlasını yapıyor. Daha hızlı. Çok daha doğru yapıyor.' AK Parti'ye gönül vermiş değerli yurttaşlarımız, 'Bunlar parti ayrımı yapmıyor. İnsanlara eşit bakıyor. Hiç kimseyi dışlamıyor. Helal olsun' diyecekler. Adım gibi eminim çünkü ben İstanbul'da bunu yaşıyorum. Sokaklarda, çarşıda, pazarda her gün seçimde bana oy vermemiş İstanbullulardan, 'Ön yargılarımız vardı, kırdınız bunu' diye teşekkür ediyorlar bana. Yalnız ben değil, buraya Ordu'dan geliyorum. Mansur Yavaş'ın (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) hepinize selamı var.

BUNLARIN ÇÖZEMEDİĞİ HER ŞEYİ MİLLET İTTİFAKI ÇÖZECEK: Bizim işimiz çözüm üretmek, icraat yapmak. Bu ülkenin sorunlarını biz çözeriz. Bu ülkede yaşanan ekonomik krizin nedeni, tamamen bu yönetimin akıl dışı politikalarıdır. Bütün bu sorunları bunlar çözemez. Bunların dönemi bitti. Boşlukta idare edilmeyen, her gün başka yere savrulan bir haldeler. Cumhuriyet tarihimiz boyunca böylesi bir krizi memleketimiz hiç görmedi. Göreceksiniz, bunların çözemediği her şeyi Millet İttifakı çözecek. Türkiye'nin yakın tarihinde bizim canım Türk liramız hiç bu kadar değersiz olmamıştı. Burada hanımefendiler, anneler var. Bayram alışverişi yapabildiniz mi? İşte alım gücü hiç bu kadar düşmemişti. Hem kur hem de enflasyon baskısıyla eridi. İşçi kardeşlerimizi dünyanın en ucuz iş gücü olarak görüyorlar. Sanayicilerimizi dünyayla rekabetten ne yazık ki aşağı çektiler. Girdi maliyetleri, enerji fiyatları sanayicilerimizi zorluyor.

ÜLKEMİZİ DÜNYADA İLK 10 EKONOMİYE YAKLAŞTIRACAĞIZ: Burası Gebze. Burada sanayici var. Üreten kardeşlerim var. Hem bir taraftan alım gücü düşen emekçilerimiz hem para kazanamayan, çarkını döndürmeyen, dünyayla rekabet edemeyen sanayicilerimiz. İşte bunlar yanlış ekonomi politikaları. Sanayicilerimiz için de çok zorlu bir ortam oluşturdular. Biz Millet İttifakı olarak bakın, becerikli ve uzman kadrolarla ekonomiyi düzelteceğiz. Ülkemizi dünyada ilk 10 ekonomiye yaklaştıracak, hak ettiği sıraya ulaştıracağız. Gençlere yeni bir gelecek hazırlayacağız. İki yıl içerisinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz. İki yıl içerisinde Türkiye ekonomisi trilyon dolarlık bir ekonomi olacak. 5 yıldan daha kısa sürede 15 bin dolar kişi başı gelire yaklaşacağız. İşsizliği acilen tek haneli rakamlara indireceğiz. Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 50 hedefine yaklaştıracağız. 20 yılda bu iktidarın üzerinde çok kir birikti. O yüzden ekonominin, devletin çarkları da dönmüyor.

15 MAYIS SABAHINDAN İTİBAREN ÜLKEMİZİN HER SORUNUNA DEĞİNECEĞİZ: Devlet dediğin sizlerin, hepimizin ortak evi, evi kirli tutmaya gelmez. Temizliği zamanında yapmak gerekir. Evi zamanında havalandırmak gerekir. Eskiyeni, bozulanı, çürüyeni zamanında değiştirmek gerekir. Derdin büyür, gecikirsen zararın büyür. 86 milyon sahibi olduğumuz ortak evimizi, devletimizi, temizleyip havalandırmanın, yenilemenin tam zamanıdır. Gecikmeyelim, derdimizi büyütmeyelim, zararımızı büyütmeyelim. Bugünün işini yarına bırakmayalım. 14 Mayıs'ta bu işi bitirelim. İşimiz zor. Çok işimiz var. 15 Mayıs sabahından itibaren ülkemizin her sorununa değineceğiz. Şehirlerimizin her sorununu çözeceğiz. Gebze'nin sorunlarını da çözeceğiz. Kocaeli'nin sorunlarını da çözeceğiz. İzmit'in sorunlarını da çözeceğiz. Ulaşımdan çarpık kentleşmeye, alt yapı yetersizliğinden sosyal kültürel alanların azlığına kadar bütün sorunlarını güçlü bir hükümet ve belediye iş birliğiyle çözeceğiz. Hem de senin belediyen, benim belediyem demeden. Gebze'yi de, Kocaeli'yi de, İzmit'i de depreme karşı dayanıklı ve güçlü hale getireceğiz.

SEÇİME BİR AY KALA KENTSEL DÖNÜŞÜM NARALARI ATAN BAKANLARINIZ VARSA UTANIN: Ben hiçbir insanımın artık burnunun bile kanamasını istemiyorum. 11 şehirde canımız yandı. 10 binlerce insanımızı kaybettik. 21 yıllık hükümet döneminde hala seçime bir ay kala gelip İstanbul'da kentsel dönüşüm naraları atan bakanlarınız varsa utanın. Bunu biz yaptık. Çok özel örneğini KİPTAŞ ile İzmit Çınarevler'de sergiledik. KİPTAŞ'ın yeni yeni döneminde şehir dışında yaptığı önemli bir sosyal konut projesi, uyum içinde iş ürettik. Kamu kurumları arasında iş birliği olduğunda her şeyi başaracağımızı gösterdik. Konut sayısını sosyal konutlarla dengeli bir biçimde, kiraları düşürecek şekilde yükseltmemiz lazım. Onun için gördüğünüz o Çınarevler'i 18 ayda bitirip anahtarını teslim ettik. Fatma (İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet) Hanım'a teşekkür ediyorum iş birliği için. Kentsel dönüşüm, zamana karşı yapılan bir yarıştır. Tamamlanmış her kentsel dönüşüm, yüzlerce canımızı kurtarmak demektir. Bizim İstanbul'da uygulamakta olduğumuz kentsel dönüşüm anlayışı can kurtarma operasyonudur.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYALARI, BİZİMKİNİN KOPYASI: Dönüşüm sürecinin hiçbir aşamasında ranta ve çıkara rastlamazsınız. 2021'de açtığımız 'İstanbul Yenileniyor' platformu, doğru ve kolay kentsel dönüşüm adına örnek bir organizasyondur. 14 Mayıs'tan sonra bu organizasyon, İstanbul'a büyük hız ve güç kazandıracak çünkü engeller kalkacak. Kentsel dönüşümü 14 Mayıs'tan sonra bütün Türkiye'ye sağlıklı bir şekilde yola koyacağız. İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli Gebze'de de Kocaeli'de de İzmit'te de uygulayacağız. Bizim yaptığımız doğru bir model. Onun için hükümet bunu kopyalamaya çalıştı. Düşünsene, 21 yıllık hükümet kalktı, seçime bir iki ay kala 'Yarısı sizden, yarısı bizden' diyerek bir kentsel dönüşüm kampanyası başlattı. Bunların akılları, seçimden seçime çalışıyor. O da niye biliyor musunuz? 'Yarısı sizden, yarısı bizden' dedikleri tamamen bizim projemizden kopyalanmış proje. Doğru kopyalansa başımın üstünde yeri var. Yeter ki vatandaşın yararına olsun. Maalesef çok yanlış. Çok baştan savma bir kampanya. Seçim öncesi alelacele ortaya atılmış bir sözde proje.

OY İÇİN HER ŞEYİ YAPARLAR: İnsanların umutlarını çalıyorlar. Bu projede diyor ki insanlar evleri yıkılmadan, sağlam konutlara geçsin diye yapılıyorsa şayet, vatandaşa 'Şu süreye kadar başvur, yoksa kaybedersin' denir mi Allah aşkına? Madem kentsel dönüşüme bir çare var elinde. Bunun uygulamasını niye süreyle sınırlıyorsun? Mesela devlet bir hastane açsa size de dese ki, 'Bu hastane açık ama 29 Mayıs'a kadar başvuran hastaları tedavi edeceğiz' dediğinde olur mu böyle bir şey? Bir de diyorlar ki 'Kura çıkacak, kura çekeceğiz'. Yani senin evinin çürük olup olmaması önemli değil. Sayı fazla olursa kura çekip faydalandıracak. Bunun adı, insanların canı üzerinden seçim kampanyası yürütme işi. Ben bu yeni dönemde bunların seçim için her yol mübah, seçim için her şey yapılır anlayışını yapabileceklerini tahmin bile edemiyorum. Oy için her şeyi yaparlar."

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzettiği bir kişiyi de sahneye çağıran İmamoğlu, "Bu yüzle millet sizi sevgiye boğar" esprisini yaptı. İmamoğlu, şöyle devam etti:

"ÇOK GÜÇLÜ, TECRÜBELİ KADROMUZ VAR: Bu kentsel dönüşüm işine çok vakit ayırdım çünkü canımızı yakıyor. Bu işi biz çözeceğiz. Seferberlik başlatacağız. Bu ülkenin hükümeti, belediyesi, özel sektörü, üniversitesi, vatandaşı el ele vereceğiz ve size söz, milletimize söz, depremi hep birlikte yeneceğiz, Hepimizin önü çok açık. Yeter ki bize yetki verin. Yeter ki vicdanınızın sesini dinleyin. Yeter ki bu bozulmuş düzeni değiştirin. Biz çareyi biliyoruz. Bizim çok geniş, çok güçlü, tecrübeli kadromuz var. Bu kadro, ilk meyvesini 2019 İstanbul seçimlerinde gösterdi. Hatırlayın, onun öncesinde bu ittifakın mimarı, lideri, Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, farklı düşünceleri bir araya getirmek adına bir adım attı. Ben İstanbul yerel seçimi adına 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. O gün koşulsuz bu sürece evet diyerek yol arkadaşlığı yapan ve bugüne dair oyun arkadaşlığını güçlü bir şekilde devam ettiren İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum.

SİZLERLE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ: Süreç bugüne geldi. Aile büyüdü. 6 siyasi parti ve 'İstanbul Belediye Başkanı, kadim Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinin belediye başkanı yanımıza gelsin' dediler. 'Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın belediye başkanı yanımıza gelsin' dediler ve 'Hep birlikte yola çıkalım' dediler. Çok güçlüyüz biz. Çünkü milletle bir aradayız. Bizim gençliğimiz, enerjimiz var. Bizim heyecanımız yüksek. Sizlerle birlikte başaracağız. Sandıkları dolduracağız. Bu işi birinci turda mutlaka bitireceğiz. 14 Mayıs'a kadar çok çalışmaya, benim özellikle canım güzel gençler, hep birlikte çok çalışmaya, arkadaşlarınızı ikna etmeye, ayrışmamaya, coşa coşa sandığa gitmeye, sandıkta görev almaya hazır mıyız? O zaman güçlü bir final yapalım. Her şey çok güzel olacak."