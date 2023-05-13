İMAMOĞLU ESENYURT'TA KONUŞTU

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yaptığı açıklamada "Bunlar yine her zaman yaptıkları gibi köşeye sıkıştılar.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yaptığı açıklamada "Bunlar yine her zaman yaptıkları gibi köşeye sıkıştılar. Baktılar ki seçimi kaybedeceğiz, başladılar sağa sola saldırmaya, insanları tehdit etmeye. Ama neyse o kötü dili kullanan kişiyi evine yollayacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "Bunlar yine her zaman yaptıkları gibi köşeye sıkıştılar. Baktılar ki seçimi kaybedeceğiz, başladılar sağa sola saldırmaya, insanları tehdit etmeye. Ama neyse o kötü dili kullanan kişiyi evine yollayacağız. Bir gün kaldı, evine yollayacağız. Şunu söyleyeyim, evine gidip yine sağı solu tehdit etmeye kalkma, bak evin patronu hanımlar. Sakın evinde de sağa sola tehdit atmaya kalkma, vallahi kahveye gönderir seni evdeki, onu söyleyeyim" dedi.

"BU OY KİMSENİN SİYASİ ALIŞKANLIKLARININ OYU DEĞİL"

'Ceketini çıkar' tezahüratlarına 'Tamam' diyerek karşılık veren ve ceketini çıkaran İmamoğlu, "Bugün itibariyle artık 24 saat kaldı. Madem gençlik sayfası açtınız, bu pırlanta gibi gençlerimize, kızlarımıza, delikanlılarımıza bir çift sözüm var. Bu seçim sizin önünüzde ki 25 yılın, 30 yılın düzeninin, rejiminin, sisteminin seçimi. Onun için hayatınızın en önemli kararlarından birisini vereceksiniz. Ben, büyüklere, hanımefendilere, beyefendilere bir tavsiye de bulunmak istiyorum. Bu oy kimsenin siyasi alışkanlıklarının oyu değil, bu oy bir parti seçiminin oyu değil, bu oy o gitsin bu gelsin oyu değil, bu oy bir sistemi, her şeyi bir saraya sıkıştıran, her şeyi bir kişinin aklına sıkıştıran bir sisteme güle güle deme seçimi" diye konuştu.

"ONLAR MİLLETİN NAMUSUNA SAHİP ÇIKACAKLAR"

Ekrem İmamoğlu, 'Yarın büyük bir görevimiz var, sandıklara sahip çıkacağız. Sandıklarda görev alacağız milletim. Ben eminim, benim sandıkta görev alan devlet memurum, ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları, yüksek seçim kurulları, güvenlik görevlilerimiz onlar milletine layık işler yapacaklar. Onlar milletin namusuna sahip çıkacaklar. Benim kamu görevlilerim hakkını verecek. Çünkü onlar biliyor, bir kişinin gönlü değil milletin gönlüne girmek esastır" şeklinde konuştu.

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