İmamoğlu: "Değişim Tabii Ki Zorunda, Yanlış Yaptığımız Şeyler Var, Eksik Yaptığımız İşler Var. Bunları Yaptığımız İçin Seçim Kaybediyoruz, Kazanmamız...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün gazetecilerin sorularını yanıtlarken bir kez da değişimle ilgili fikrinin net olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Değişim tabii ki zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz, kazanmamız lazım artık. Dolayısıyla bundan sonra seçimi kazanma yönünde atacağımız adımlar, elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak. Bunun çok detayı var, çok konuşulan içeriği var. Bu içeriği biz konuşuyoruz aslında partili arkadaşlarımızla. Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek. Tabii ki çok geç olmadan olmak zorunda. Doğru zamanda olmak zorunda. Buna dönük çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün gazetecilerin sorularını yanıtlarken bir kez da değişimle ilgili fikrinin net olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Değişim tabii ki zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz, kazanmamız lazım artık. Dolayısıyla bundan sonra seçimi kazanma yönünde atacağımız adımlar, elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak. Bunun çok detayı var, çok konuşulan içeriği var. Bu içeriği biz konuşuyoruz aslında partili arkadaşlarımızla. Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek. Tabii ki çok geç olmadan olmak zorunda. Doğru zamanda olmak zorunda. Buna dönük çalışmalarımız sürüyor" dedi.

İstanbul'da Söğütlüçeşme-Yenidoğan metro hattının tanıtım ve imza törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki "İstanbul 5 yılını kaybetti. Büyükşehir belediye başkanlarının kurultay hesaplarından başka bildikleri bir şey yok" sözleri ile kendisinin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Eğer değişim olmazsa yerel seçimi de kaybederiz" dediği yolundaki haberlere ilişkin şunları söyledi:

"DEĞİŞİM İLE İLGİLİ FİKRİM NET. DEĞİŞİM TABİİ Kİ ZORUNDA: Yani değişimle ilgili fikrim net. Değişim tabii ki zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz kazanmamız lazım artık. Dolayısıyla bundan sonra seçimi kazanma yönünde atacağımız adımlar elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak. Bunun çok detayı var, çok konuşulan içeriği var. Bu içeriği biz konuşuyoruz aslında partili arkadaşlarımızla. Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek. Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri, yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Devletimizin, milletimizin daha iyi bir yönetime kavuşması için başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin bu anlamda bir öz eleştiri yapması şarttır. Bunu yaparsak doğruları buluruz. Bu konuda fikrim nettir. Bunu sizin kameralarınızın önünde de söyledim, başka ortamlarda da söyledim, geçmişte de söylediğim şeyler var.

BEN HEM PARTİ KURUMSALLIĞINA AYKIRI HEM DE PARTİ HİYERARŞİSİ İÇERİSİNDEKİ SAYGIYA AYKIRI ASLA HAREKET ETMEDİM, ETMEM: Aynen işte bugün iktidarın yaptığı yanlışlarla ilgili, yani ihale edip işe başlayamadan 2,5-3 seneyi heba ettikleri süreçle ilgili söylediğim gibi. Bizim de kendi hatalarımız var siyasi görüşlerimizle ilgili. Farkındaysanız 'siz' ya da 'sen' demiyorum, 'biz' diyorum yani bu bütün bir iş. Bu bakımdan tabii ki bunun bir usulü, üslubu, yöntemi vardır. Ben hem parti kurumsallığına aykırı hem de parti hiyerarşisi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir ve bunu da en doğru zamanda, en doğru üslupla, en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam. Bunun zamanını merak edenler ya da dilini merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım. Tabii ki çok geç olmadan olmak zorunda. Doğru zamanda olmak zorunda. Buna dönük çalışmalarımız sürüyor.

İSTANBUL'DA YENİLEN DEMOKRASİ TOKADININ BUNALIMI, HALA BU SEÇİMİ KAYBEDENLERDE SÜRÜYOR: Tabii bugün hani hiçbir zaman olmadığı gibi Sayın Bahçeli'nin sözlerine cevap vermeyeceğim. Ama şunu söylemek isterim. 2019 yılında İstanbul'u kaybeden ki iki kez kaybeden ki bu hafta sonu, cuma günü bunun dördüncü yıl dönümü, 23 Haziran. Yani bu yenilen demokrasi tokadının bunalımı hala bu seçimi kaybedenlerde sürüyor. Ben bu şehirde çok ahlaklı kimlikli, nitelikli, çalışkan bir süreç yönettiğimizi biliyorum. Toplumun ve kamuoyunun kabulünü ve saygısını da görüyorum beni mutlu ediyor.

ÇOK AYIP ETTİLER, ÇOK YANLIŞ YAPTILAR AMA BİR DAHA BUNA FIRSAT VERMEYECEĞİZ: Grup konuşmalarındaki kürsülerden söylenenler, oradan dizilen birtakım nağmeler falan benim çok önemsediğim hususlar değil. Benim önemsediğim, bence yüzde 60'ın üzerinde toplumun kabulünü almış, onayını almış, olurunu almış bir şekilde görevine devam eden, hesap verebilir, şeffaf bir yönetimi var eden bir belediye başkanı olmak, bugün gururla dördüncü yılımızı tamamlamış bulunmamız bu hafta itibariyle. Ne yazık ki işte o gün aynen bu şekilde düşünen kişilerin iptal etmesinden dolayı üç ay eksik görev yapan bir belediye başkanıyım. Bir demokrasi ayıbını bize yaşattıkları için de bütün o dönemin siyasi aktörlerini kınıyorum, kınadım da geçmiş dönemlerden bu yana hala da kınıyorum. Çok ayıp ettiler, çok yanlış yaptılar. Ama bir daha buna fırsat vermeyeceğiz inşallah diyorum."

"İYİ PARTİ'YLE İTTİFAKIMIZ SÜRÜYOR"

Ekrem İmamoğlu, "İYİ Parti'yle tekrar yerel seçimde ittifak yapılacak mı" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Çok uzun işler. Tabii ki yani bu işte muhalefetin süreci, inşası ya bunu derken benim baştan beri çok saygı duyduğum muhteşem bir ittifak süreci yaşandı. Hem seçimimde hem sonraki işleyişte, yani bu anlamda hem CHP'ye hem İYİ Parti'ye bu kavramlarıyla şükranlarımı iletiyorum Genel başkanlarından, bütün yöneticilerine. O bakımdan bizim ittifakımız sürüyor, görevimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra ittifaklar genişleyerek, yani muhalefetteki ittifaklar genişleyerek ama mutlak hedefe odaklı ittifaklar yani hiçbir zaman önceliği başka şeyler olmayan sisteme dair, siyasete dair, milletin ihtiyaçlarını karşılayacak hedefleri koyan, daha güçlü ittifakları kurma yolunda emin adımlarla yürümek zorundayız."