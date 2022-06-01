İmamoğlu, Davayı Metro Şantiyesinde Değerlendirdi: "Türkiye'de Böyle Bir Davanın Olması Gerçekten Utanç Verici" - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyaset yasağı istemiyle yargılandığı dava için " Türkiye'de böyle bir davanın dahi olması yapılması, sürdürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu cezayla ilgili tarif gerçekten utanç verici" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bugün karar çıkması beklenen; YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava 21 Eylül'e ertelendi.

METRO ŞANTİYESİNDE KONUŞTU

İmamoğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin erteleme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte bugün metro şantiyesinde inceleme yapan İmamoğlu, "utanç verici" olarak nitelendirdiği dava için şunları söyledi:

"'AHMAK DAVASI' VAR: Metro şantiyesindeydim ve arkadaşlarımla inceleme yapıyoruz. Burada malum bugün bir dava var tırnak içinde bir 'ahmak davası' var, sürüyor. Eylüle ertelendi. ve eylüle ertelendiği için de orada tanıklar dinlenecek. ve sürece dair kararların verileceği noktasında bir tarif yapıldı mahkeme tarafından. Türkiye'de böyle bir davanın dahi olması, yapılması, sürdürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu cezayla ilgili tarif gerçekten utanç verici, ifade etmek isterim.

UMUDUMUZ, AKLI SELİM VE ADALETİN KURALLARINA UYGUN BİR BİÇİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ZEMİNE OTURMASI: Ama her şeye rağmen umudumuz, yargının aklı selim ve adaletin kurallarına uygun bir biçimde sürdürülebilir bir zemine oturması. Dileğimiz bu. Bugün beni destekleyen, yanımda olan İstanbullulara, o alana gelip yürekli desteğini benimle esirgemeyen bütün yol arkadaşlarıma, yoldaşlarıma siyasi dostlarıma herkese yürekten teşekkür ediyorum.

SAAT 15.00'TE BASINI VE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRECEĞİM: Saat 15.00'te kamuoyunu ve basını Saraçhane'de İstanbullunun evinden, İstanbullunun makamından bakın bize ait değil, bana ait değil. Bakın tekrar ediyorum, zaten bütün sorun burada başlıyor. 'Benim makamım, benim devletim' anlayışına sahip bir avuç insanın tavrından başlıyor. Ben direkt, tekrar ifade edeyim. Bana ait değil İstanbulluya ait olan Saraçhane'deki makamdan, Saraçhane'deki o İstanbul'un evinden saat 15.00'te basını ve kamuoyunu bilgilendireceğim. Orada görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla kalın."

ANKA / Güncel