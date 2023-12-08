İmamoğlu'dan Muharrem İnce Açıklaması: "İzmir'in Adı Bile Geçmedi Sohbetimizde"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesini doğruladı. İmamoğlu, İnce’ye İzmir veya Yalova için adaylık teklifi yapıldığına ilişkin iddialara ilişkin ise “Hiç öyle bir konu yok. Hiç öyle bir konu dahi geçmedi. Ki konuşulabilirdi, bilgi paylaşımı olabilirdi. Kod adı İzmir ise eğer İzmir'in adı bile geçmedi sohbetimizde” dedi. İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un ulaşımına ilişkin eleştirilerine ise "Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba? Yani ben üstüme alınmadım. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener" yanıtını verdi.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesini doğruladı. İmamoğlu, İnce'ye İzmir veya Yalova için adaylık teklifi yapıldığına ilişkin iddialara ilişkin ise "Hiç öyle bir konu yok. Hiç öyle bir konu dahi geçmedi. Ki konuşulabilirdi, bilgi paylaşımı olabilirdi. Kod adı İzmir ise eğer İzmir'in adı bile geçmedi sohbetimizde" dedi. İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un ulaşımına ilişkin eleştirilerine ise "Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba? Yani ben üstüme alınmadım. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki "2. Kariyer ve İstihdam Fuar"ının açılış törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Geçen hafta Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesini doğrulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İSTANBUL'DA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEK OLMA KONUSUNDAKİ DUYGUSUNU BENİMLE PAYLAŞTI"

"Muharrem İnce ile malumunuzdur ki biz uzun yıllara dayalı bir diyaloğa ve ilişkiye sahibiz. Karşılıklı çok saygı ve sevgi kapsamı içerisinde dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz anlar geçmişte de oldu. Böyle bir görüşme arzusunu keyifle karşıladım. Bir araya geldik. Yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu benimle paylaştılar. Ben de çok mutlu olduğumu kendisine ifade ettim. Bu kapsamda gerçekten geniş, hatta biraz İstanbul'un başarısının yakın çevresine de yansıması noktasında görüş alışverişinde bulunduk.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEYMİŞ GİBİ ALGILANMASINA ÜZÜLÜYORUM"

Yine buluşabiliriz. Bizim bu buluşmalarımızın çok böyle olağanüstü bir şeymiş gibi falan algılanmasına üzülüyorum. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım ve partimde de önemli bir geçmişim var. Bu ve buna benzer parti içi veya parti dışı gelişmelerde görüşme imkanına sahip birisiyim. Kurumsal ahlakın gereği bu ve benzeri görüşmeleri elbette ki Sayın Genel Başkanla, Sayın Özgür Özel'le de hep istişare ederek yürütürüz, sohbet ederiz. Çok uygar, çok gerçekten yeni nesil bir genel başkan ve belediye başkanı, partili ilişkisi yönetiyoruz. Alışık olmadığı belki siyasetin, hem şeffaflığıyla, hem ilişki düzeyiyle hem ilişki samimiyetiyle çok üstün, çok keyifli bir ilişki zemini yürütüyoruz. Yani hem sayın İnce'yle görüşmemiz doğal. Bundan sonraki görüşmelerimiz de mümkün hem de Sayın Genel Başkanımızla bu süreci yönetirken hem şeffaflığımızla hem samimiyetimizle hem ilişki bütünlüğümüzle de örnek bir süreci yeni nesil siyasetin var olduğu sürecini yürüttüğümüzü yine bilmenizi isterim."

"ADAYLIKLA İLGİLİ BİR KONU GEÇMEDİ"

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'ye İzmir ya da Yalova belediye başkan adaylığı teklifi yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya ise "Hiç öyle bir konu dahi geçmedi. Hadi şöyle söyleyeyim ki konuşulabilirdi, bilgi paylaşımı olabilirdi. Kod adı İzmir ise eğer İzmir'in adı bile geçmedi sohbetimizde" karşılığını verdi.

AKŞENER'İN ULAŞIM ELEŞTİRİLERİNE YANIT: "HİÇ ÜSTÜME ALINMADIM. BELKİ BAŞKA BİR İLİ KAST ETMİŞTİR"

İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un ulaşımına ilişkin eleştirileriyle ilgili de şunları söyledi:

"Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı? Yani ben bilmiyorum ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir sayın Meral Akşener. Ben o sohbeti okuyunca yurt dışındaydım ve o içerik bölümünü aldım dinledim. İçinde İstanbul yok. Genelleme yaparak bize hani bize şu şu şehri vaat edenler, bize şu şu şehri yaşatıyorlar diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Birincisi hiç ama hiç üstüme alınmadım, çünkü biz sayın Genel Başkanla, Sayın Meral Akşener'le İstanbul'un çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık, inşallah yine açarız. Başka projelerimizi de birlikte açtık. Avrupa'nın en büyük atık tesisini açtık. 15 kilometre Dudullu - Bostancı hattını açtık başka örnekler de verebilirim. Alibeyköy hattı vesaire. Bizi destekleyen, ittifakımız olan İYİ Parti'ye de, CHP'ye de çok keyifli, gururlu bir 5 yılı yaşattığımızı verilerimizle biliyorum. Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum.

"AKŞENER'LE, İYİ PARTİ'YLE, TEŞKİLATLARIYLA, İSTANBUL'DAKİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞMELER AKŞAMDAN SABAHA KESİLMEZ"

Sayın Akşener'le ve İYİ Parti'yle, İYİ Parti'nin teşkilatıyla, İstanbul'daki temsilcileriyle görüşmeleri hani akşamdan sabaha kesilmez. Genel idare kurulu tabii ki önemli bir kuruldur partinin karar alma mekanizmasıdır. Bu karara elbet hepimiz saygı duyarız. Ama toplumsal tabandaki sesleri duymak ve bu seslerin yanı sıra teşkilatları olan, örgütleri olan yansımasını da hissederek eğer bir sorumluluk varsa, vazife varsa tekrar görüşmek de mümkündür. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde, bu görüşmelerin yapıldığını, İYİ Partili belediyelerin de yaptığını, CHP'li belediyelerin de yaptığını, yeni talip olan insanların da yine ilişki kurarak bu dayanışmayı, bu ittifakı yaptıklarını duyuyorum. Başka şehirlerde başka partilerle görüşmelere de dönüştüğünü ve dönüşebileceğini de biliyorum. Siyasetin bu anlamdaki gerçek sayfasını hiçbirimiz ihmal edemeyiz. Bugün bunu soruyorsunuz. Belki 5-6 gün sonra bambaşka tersi bir soruyu da sorabilirsiniz. Ama dediğim gibi her zaman söylediğim gibi ben 2019'un 28 Aralık'ında adaylık açıklamamı yaptığımda 'İstanbul İttifakı' dediğimde inanarak söylemiştim. İstanbul'da muazzam bir 'İstanbul İttifakı' inşa edilmiştir. Bu inşa edilen ittifakın elbette altyapısında CHP ve İYİ Parti vardır. Buna sonsuz saygı duyuyorum ve bunu daha da ileriye taşımak, ittifakı daha da büyütmek konusunda da kararlı bir İstanbul Belediye Başkanı ve Ekrem İmamoğlu var."

"DAHA GERÇEK SORULARA CEVAP VERECEĞİM"

Ekrem İmamoğlu, CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İBB Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapmasıyla ilgili bir soru üzerine de "Daha gerçek sorulara cevap vereceğim" dedi.

"İSTANBUL'UN MUHAFIZLIĞINA DEVAM"

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Başkan adaylığı için adının geçmesine ilişkin bir başka soru üzerine de şöyle konuştu:

"İstanbul'da neye odaklandığınız önemli. Askeri alanları açıp lüks konut mu yapıyorsunuz? ya da parsel bazlı arazileri imara mı açıyorsunuz? Bunlara odaklananları mı arıyorlar? ya da Boğaz'ın kıyısında bir büfeye imar veren insanların İstanbul odaklılığını mı hissetmeye çalışıyorlar? Tam tersine bir dönem başladı. İstanbul'da 16 milyon insana odaklanan, bir parsele ya da bir kupon alana ya da bir insanın mekanını korumaya dayalı bir İstanbul odaklanmanın tam tersine bir odaklanma söz konusu. ve bu odaklanma 16 milyon insanın her bireyine odaklı bir yönetim kavramı var. Burada bugüne kadar 160 bin insana iş bulan bir mekanizmanın fuarındayız. Biz bunu anons ettiğimize sayın Cumhurbaşkanı da sayın aday da 'Belediyenin ne ilgisi var, iş bulmayla' diye bizi terslediler. İkinci turda da 'Biz de 200 bin bulacağız' diye açıklama yaptılar. İstanbul'a odaklı bir yönetim zaten var. Onlar 5 yılda bile parsel bazlı odaklılığını hala yitirmediler. Onların ilçe belediyelerine bakın, büyükşehirde aldıkları kararlara ve bizim açtığımız davalara bakın. Göreceksiniz. İstanbul'un muhafızlığına devam."