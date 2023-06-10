İmamoglu'da trafik kazası: 3 yaralı

ADANA'nın İmamoglu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İmamoglu ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. İlknur Aydınoğlu yönetimindeki 01 ALR 452 plakalı otomobil yola kontrolsüz olarak çıkan 01 RY 650 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otmobilde bulunan İlknur Aydınoğlu araçta bulunan Esme Aydınoğlu ve Teslime Ulama yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri ve itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak İmamoğlu Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)