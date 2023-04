İmamoğlu: "Cumhuriyet'in Bizlere Verdiği Fırsat Gibi, Her Çocuğumuza Bu Ülkedeki Her Fırsatı Veren Bir Ülke Diliyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmî törene katıldı. İmamoğlu “Daha güçlü, daha coşkulu ve daha hissedilir bir biçimde, devletimizin her kademesinden insanların katılım gösterdiği bir bayram olmasını diliyorum. Hiçbir çocuğumuzun eşitsizlik içinde değil, tümden eşitlik içinde var olduğu bir Türkiye diliyorum. Hiçbir çocuğumuzun birbirinden farklı yetiştiği değil, tam aksine Cumhuriyet’in bizlere verdiği fırsat gibi, her çocuğumuza bu ülkedeki her fırsatı veren bir ülke diliyorum” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törene katıldı. Tören İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. İmamoğlu, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. İmamoğlu'nun ardından siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri de anıt çevresindeki yerini aldı. Törende, Şehit Anıl Kaan Aybek Ortaokulu 7. öğrencisi Meyra Mendi de M. Necati Öngay'ın "Egemenliğin Tadı" adlı şiirini okudu.

Cumhuriyet Anıtı önünde konuşan İmamoğlu "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi ve şunları söyledi:

"HER ÇOCUĞUMUZA, ÜLKEDEKİ HER FIRSATI VEREN BİR ÜLKE DİLİYORUM: Tabi daha güçlü, daha coşkulu ve daha hissedilir bir biçimde, devletimizin her kademesinden insanların katılım gösterdiği bir bayram olmasını diliyorum. Elbette dünyada çocuklara hediye edilmiş tek bayram. Ama bir o kadar da sorumluluğumuz çok büyük. Çünkü, milli egemenliğin tescillendiği TBMM'nin kuruluş gününde kutluyoruz bu bayramı. Aslında hangi makamda bulunuyorsanız, bu bayramın tescilinin içinde olduğu, o 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışından dolayı o makamlarda bulunuyoruz, bulunuyorlar. Onun için bu bayramlardaki kriterleri, böyle bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı değil de bütüncül kutlamayı, halkla bütünleşmeyi çok istiyor ve diliyorum. Çocuklar adına, en güzel şekliyle eğitim diliyorum. Hiçbir çocuğumuzun eşitsizlik içinde değil, tümden eşitlik içinde var olduğu bir Türkiye diliyorum. Hiçbir çocuğumuzun birbirinden farklı yetiştiği değil, tam aksine Cumhuriyet'in bizlere verdiği fırsat gibi, her çocuğumuza bu ülkedeki her fırsatı veren bir ülke diliyorum. Çocuklarımızın bu güzel bayramı kutlu olsun."

Alanda bulunan çocuklar ve velileriyle anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin Taksim Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlediği 23 Nisan kutlama programına da katıldı.