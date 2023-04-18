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İBB'den "Yuvamız İstanbul" kreşlerindeki çocuklar ve aileleri için iftar programı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Yuvamız İstanbul" kreşlerinde okul öncesi eğitimi alan çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Yuvamız İstanbul" kreşlerinde okul öncesi eğitimi alan çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Miniatürk'teki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreşlerde güzel arkadaşlıklar kurulduğunu söyledi.

Kreş sayısının artacağını ifade eden İmamoğlu, "İstanbul'un her semtinde kreşimiz olsun istiyoruz. İlk hedefimiz 150'ye ulaşmak. Çocuklarımızı hayata eşit başlattığımız zaman bu memleket çok daha büyük işlere imza atacak. Hiçbir çocuğumuzun geride kalmasını asla istemiyoruz." diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldığını dile getiren İmamoğlu, "Yeni kreşlerde çocuklarımız daha iyi yetişsinler. Onlar daha güzel yetişince, başarılı mühendisler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, milletvekilleri, başbakanlar, belediye başkanları, sınıf başkanları olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miniatürk İstanbul Güncel Haberler

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