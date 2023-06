İmamoğlu: Çocuklarımız, Baskı Altında Değil, Özgür Fikirlerini ve O Yaratıcı Taraflarını Güçlendirirsek Başarılara İmza Atarlar

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yuvamız İstanbul" öğrencilerinin mezuniyet töreninde, "Çocuklarımıza en iyi eğitim imkanlarını hem evrensel bazda hem de milli değerlerle sunabildiğimiz merkezlerin varlığı, okul öncesinden başlayarak üniversiteye kadar çocuklarımızı ve gençlerimizi baskı altında tutarak değil, kesinlikle özgür fikirlerini ve o yaratıcı taraflarını güçlendirirsek ülkemiz icatlarla dolu, başarılarla dolu geleceği yakalayan 21'inci yüzyılda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok üstün başarılara imza atarlar. Bunun önündeki engelleri kaldırmalıyız" dedi. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı öncesi aday olmayacağını açıklamasını istediği yolundaki iddialara ise yanıt vermedi.

İBB'nin, 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitimlerini tamamlayan bin 205 'Yuvamız İstanbul' öğrencisi için düzenlenen mezuniyet töreni Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in de katıldığı törende bir konuşma yapan İBB Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"İSTANBUL'UN KREŞİ OLMAYAN BİR SEMTİNİ BIRAKMAMAK, BU KONUDA ÖNCÜ OLMAK İBB'YE YAKIŞIRDI: Hepinizi kutluyorum. Tabii bugünün ev sahibi çocuklarımız, onları sevgiyle, duayla kucaklıyoruz. Çok güzel bir temennidir 'Allah zihin açıklığı versin' demek. İnşallah onların ömürleri boyunca zihinleri açık, fikirleri açık, aynı zamanda özgür bir ortamda yaşamalarını yürekten diliyorum. Okul öncesi eğitimi aldıklarında hayata nasıl bir güçle başladıklarını hemen hemen her anne baba gözlemleyebilir. Gerçekten sağlam bir eğitim, çocuklarımızı hayatta çok daha fırsatlara yakın bir yolculuğa çıkarıyor. İşte İstanbul gibi koca bir kentte fırsat eşitliğini sağlamak, İstanbul'un kreşi olmayan bir semti bırakmamak ve bu konuda öncü olmak elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakışırdı.

ŞU AN 57 OLAN AKTİF KREŞ SAYIMIZ İNŞALLAHHIZLA 150 SAYISINA ULAŞACAK: 'Eğitimde fırsat eşitliği' adına çıktığımız bu yolculuk, güçlü meyvelerini vermeye başladı. Burada, sadece bu yılda ilkokula uğurladığımız pırıl pırıl kızlarımızı ve oğullarımızı görüyoruz, yolları açık olsun. İstanbulluların buna çok daha fazla ihtiyacı var. Biz çocuklarımızın bu ihtiyacını karşılamak için hiç gaz kesmeyeceğiz ve göreceksiniz şu anda 57 olan aktif kreş sayımız hızla büyüyecek, inşallah 150 sayısına hızla ulaşacak. Kaldı ki şu an sahada hazır kreşlerimiz var, inşaatı devam eden ve tamamlanmak üzere olanlar var ve tabii ki inşaatı başlamak üzere olanlar var. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik merkezlerimizin özelliği şu: Sadece oradaki çocuklarımıza eğitim vermiyor, aynı zamanda bulundukları mahallelere güç katıyor. Sadece burada eğitim alan çocuklarımızla da sınırlı değil. Mahallede açtığımız o modern güçlü yapılarında, bahçeleriyle birlikte etkinlikler yapıyor hem anne babalara hem de diğer çocuklara hafta sonu dahil eğitimler vererek, güçlü bir süreci yürütmüş oluyor. Bu merkezlerimizde çok kıymetli kurumlarımızın katkıları var. Boğaziçi Üniversitesi, AÇEV, Yuvamız İstanbul Koordinatörlüğü'nde sürece katkı sunuyorlar.

ÇOCUKLARIMIZIN, ÖZGÜR FİKİRLERİNİ VE O YARATICI TARAFLARINI GÜÇLENDİRİRSEK BAŞARILARA İMZA ATARLAR: 57 merkezimizden bin 205 öğrenciyi mezun etmiş oluyoruz. Dün itibariyle karnesini alan çocuklarımız var. Çocuklarımızın her birini tek tek yanaklarından öpüyorum. Elbette ki onlara emeklerini sunan kıymetli öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum, yolları açık olsun. Tabii her ne kadar bin 205 çocuğu ilkokula uğurlasak da toplamda 2 bin 153 çocuğumuzun da ilkokullu olma yolundaki ilk adımlarının atıldığı merkezlerimizden bahsediyoruz. Sevgili veliler, anneler, babalar, hatta daha büyükler, burada var biliyorum, öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklarımız hayatı ancak bu şekilde değiştirebiliriz. Çocuklarımıza en iyi eğitim imkanlarını hem evrensel bazda hem de milli değerleriyle sunabildiğimiz merkezlerin varlığı okul öncesinden başlayarak üniversiteye kadar çocuklarımızı ve gençlerimizi baskı altında tutarak değil kesinlikle özgür fikirlerini ve o yaratıcı taraflarını güçlendirirsek, ülkemiz icatlarla dolu, başarılarla dolu geleceği yakalayan 21'inci yüzyılda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok üstün başarılara imza atarlar. Bunun önündeki engelleri kaldırmalıyız.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E LAYIK ÇOCUKLAR OLSUNLAR, MEMLEKETE LAYIK ÇOCUKLAR OLSUNLAR: İstanbul'un her semtinde okul öncesi eğitim imkanlarını sağlayabilmek gibi ülkemizin de her sathında yine bu imkan fırsatlarını bütün çocuklarımıza sunabilmeliyiz. Cumhuriyet çok değerlidir, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet, yöneticilerin haddini bildiği rejimdir. Cumhuriyet insanlarını eşitleyen rejimdir. Cumhuriyet, kadınına, erkeğine ülkesinde yaşayan her vatandaşına eşit fırsatlar veren rejimdir. Cumhuriyet 86 milyon insanının bu ülkenin tapusuna eşit hissedar olduğu bir sistemdir. İşte biz bu duyguyu güçlendirmek için bu adımları attık. Onun için bu değişimi yarattık. Onun için bu değişimin bugünkü tomurcukları olan bu güzel çocuklarımızla gurur duyuyoruz, yolları açık olsun. Cumhuriyetimize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e layık çocuklar olsunlar, memlekete layık çocuklar olsunlar. Annelerine, babalarına layık çocuklar olsunlar, başarılı olsunlar ve biz bugün diyelim ki 'Evet biz oradaydık, bunun başlangıcını yapmıştık, hep birlikte başarmıştık. İşte onların arasından dünyanın en başarılı bilim insanları, başarılı öğretmenler, başarılı mühendisler, başarılı emekçiler ve siyasiler çıktı' diyelim."

İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMASINI İSTEDİĞİ İDDİASINI YANITSIZ BIRAKTI

İmamoğlu, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı öncesi aday olmayacağını açıklamasını istediği yolundaki iddialara ilişkin soruya ise yanıt vermedi. İmamoğlu, söz konusu soru üzerine "Binlerce çocuğumuzun mezuniyetini tebrik ediyorum" diyerek alandan ayrıldı.