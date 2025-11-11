"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetlerinden elde edilen paranın kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerle temin ettiği suç gelirlerinin bir kısmını kişisel zenginleşmesinde kullandığı" yönünde tespitte bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yer alan 36. eylemde, İmamoğlu İnşaat AŞ ve şüpheliler Tuncay Yılmaz ile eşi Selver Yılmaz'la ilgili tespitler yapıldı.

İmamoğlu İnşaat'ın 2024 yılı yasal defterleri ve bankacılık işlemlerinde gerçekleştirilen incelemeye yer verilen iddianamede, şirket tarafından yapılan "İn Mari Prime" projesinde yer alan 6 No'lu villa alımı kapsamında Tuncay Yılmaz adına açılan sipariş avansları hesabında 21 milyon 330 bin lira bakiye kaydı bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu villa için sipariş avans ödemelerinin ne şekilde yapıldığına ilişkin araştırmalarda, farklı tarihlerde şüpheli Tuncay Yılmaz'ın banka hesaplarından İmamoğlu İnşaat AŞ'nin hesaplarına 13 milyon 853 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, İmamoğlu İnşaat AŞ'ye şüpheliler Yiğit Çam ve Selver Yılmaz'ın banka hesaplarından 7 milyon 477 bin lira para transferinin gerçekleştiğinin belirlendiği bildirildi.

GÜRÇAM Süs Bitkileri AŞ'nin bankacılık işlem kayıtlarının araştırılmasında, şirketin banka hesaplarına, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının iştiraki İstanbul Ağaç Peyzaj AŞ'nin banka hesaplarından 2024 yılında paralar geldiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, bunların da Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi Yiğit Çam'ın banka hesaplarına aktardığı ifade edildi.

İddianamede, Yiğit Çam hakkında yapılan araştırmalarda, GÜRÇAM şirketi ile para transferi gerçekleştirdiği tarihlerde aralarında çalışan ve işveren ilişkisi bulunmadığı, söz konusu para transferlerine konu olabilecek herhangi bir faturanın da yer almadığı belirtildi.

Araştırmada, Çam'ın banka hesaplarında yüksek tutarlı nakit işlemler bulunmadığı ancak 2023'ten itibaren döviz ve lira cinsinden yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri gerçekleştirildiği ifade edilen iddianamede, Çam'ın banka hesaplarına nakit yatırılan ve GÜRÇAM şirketinden gelen paraların da İmamoğlu İnşaat AŞ'ye aktardığına rastlanıldığı kaydedildi.

İddianamede, Çam'ın, hesabına gelen toplam tutardan Tuncay Yılmaz adına alınacak 6 No'lu villa için 4 milyon 877 bin lirasını İmamoğlu İnşaat AŞ hesaplarına aktardığı vurgulandı.

14 milyon 627 bin lira İmamoğlu İnşaat AŞ'nin hesaplarına aktarıldı

İddianamede, Yiğit Çam'ın hesabına nakit olarak yatırılanlar ile GÜRÇAM şirketi üzerinden gelen Ağaç AŞ kaynaklı 14 milyon 627 bin liranın İmamoğlu İnşaat AŞ'nin banka hesaplarına aktarıldığı tespitine yer verildi.

İmamoğlu İnşaat AŞ'nin TAKBİS kayıtları üzerinden yapılan araştırmada, söz konusu villanın Selver Yılmaz'ın adına ve dairenin de Yiğit Çam adına 2025'te devredildiği belirtilen iddianamede, Selver Yılmaz'a satışı yapılan villanın ödemelerinin bir kısmının İBB kaynaklarından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

İmamoğlu İnşaat AŞ'nin İnmari Prime Projesi kapsamında yapmış olduğu villa satışlarına ilişkin değerlendirmeye yer verilen iddianamede, CARSAL Reklamcılık şirketine, bitişik nizam şeklinde yapılmış projedeki A 1 No'lu 4 katlı villa için toplam 50 milyon lira, şüpheli Selver Yılmaz adına da müstakil yapılmış A 6 No'lu 4 katlı villa için 21 milyon 330 bin lira fatura kesildiği vurgulandı.

İmamoğlu İnşaat AŞ'nin taşeron olarak elektrik işlerini yaptığı tespit edilen şüpheli Mahmut Gültekin adına müstakil yapılmış A 12 No'lu 3 katlı villa için 40 milyon lira fatura kesildiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, anlatılan eylemler sonucunda 2016-2025 yıllarında birçok kez defalarca işlendiği değerlendirilen aklama suçunun faillerinin Ekrem İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz olduğu, bunların birlikte ve iştirak halinde hareket ettikleri kaydedildi.

Mehmet Selim İmamoğlu'nun teknesinin örgüt faaliyetlerinden elde edilen paralarla alındığı iddiası

İddianamede yer verilen 37. eylemde, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan "çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik soruşturmada, İmamoğlu'nun birinci dereceden yakınlarının mal varlıklarının araştırıldığı bildirildi.

Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'na yönelik çalışmada, şüphelinin sahip olduğu teknenin alım tarihi ile Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen 772 milyon liralının transfer tarihinin örtüştüğü belirtilen iddianamede, "parayı gönderen Ekrem İmamoğlu her ne kadar 40 yıldır inşaat işi ve ticaretle uğraştığını beyan etmişse de şüphelinin soruşturmanın bütününden görüleceği üzere kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerle temin ettiği suç gelirlerinin bir kısmını kişisel zenginleşmesinde kullandığı" yönünde tespitte bulunuldu.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun şüpheli Mehmet Selim İmamoğlu'na gönderdiği paranın örgüt faaliyetleri kapsamında temin ettiği para olduğuna işaret edilen iddianamede, Mehmet Selim İmamoğlu'nun kendisine ait, Hırvatistan'daki "Tectum Investment D.O.O." isimli şirkete 2023-2024 yıllarında 388 bin 303 avro tutarında "Swift" gönderme işlemi yaptığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin şirkete gönderdiği bu paranın 300 bin avrosunu şüphelilerden, İnşaat AŞ'nin ortağı dedesi Hasan İmamoğlu'ndan aldığı belirtilerek, Hasan İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerle temin ettiği suç gelirlerinin bir kısmını kişisel zenginleşmesi amacıyla bu şirkete aktardığı değerlendirmesi yapıldı.

Rantın yüksek olduğu Şişli'ye özel vasfa sahip örgüt üyesi Resul Emrah Şahan yerleştirildi

İddianamede, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"nün Şişli Belediyesindeki eylemlerine de yer verildi.

Suç örgütü üyelerinden Resul Emrah Şahan'ın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında yer aldığı, 2019 yerel seçimlerinde hem Şişli Belediyesi hem de İBB meclis üyesi olarak seçildiği belirtilen iddianamede, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasıyla İBB'ye bağlı İPA ve BİMTAŞ'ın başına getirilen Şahan'ın Şişli Belediyesinde planlama ve kentsel dönüşüm alanında başkan yardımcısı yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, bu süreçte Şişli'de örgüt elebaşı tarafından yetkilendirilen Şahan'ın, İstanbul'da gayrimenkul değeri en yüksek bölgelerden Şişli'de büyük arsa ve projelerin imarı konusunda görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Her ne kadar o dönem Muammer Keskin Şişli Belediye Başkanı olsa da söz hakkının şüpheli Resul Emrah Şahan'a ait olduğu, bir nevi eş başkanlık yaptığı, İmamoğlu tarafından Şişli Belediye Başkanlığına getirilmek üzere bölgede yetkilendirildiği vurgulanan iddianamede, nitekim 2024 yerel seçimlerinde şüphelinin Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmesini Ekrem İmamoğlu'nun sağladığı kaydedildi.

Örgüt elebaşı İmamoğlu'nun, CHP'nin 2023'te yapılan olağan kurultayında aday gösterdiği kişinin genel başkan olması üzerine partinin yönetimini ele geçirdiği belirtilen iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının birçoğunu kendisinin belirlediği, Şişli gibi rantın yüksek olduğu ilçelerde kendine bağlı, emir talimatıyla hareket eden kişileri aday gösterdiği, bu bakımdan suç örgütüne daha fazla haksız kazanç sağlamayı amaçladığı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda suç örgütünün kuruluşundan itibaren örgüt hiyerarşisinde yer alan, doğrudan örgüt liderine bağlı ve özel vasfa sahip örgüt üyesi Resul Emrah Şahan'ın Şişli Belediyesine yerleştirildiği, örgütün Şişli Belediyesindeki yapılanmasında örgüt lideri adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve rüşvetin temin edilmesinde rol oynadığı anlaşılmıştır."