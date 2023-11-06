İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'i Ziyaret Etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Özel, “Hep konuşulan bir şey vardır, yıllardır, aylardır bıktığımız bir şey, ‘Ekrem başkan ile aramızda nasıl bir ilişki var?’. Buradan şunu ifade edeyim. Yukarıda kısa baş başa görüşmemizde de öyle bitirdik. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak, CHP'yi iktidara taşıyacak. Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız” dedi. İmamoğlu ise “Genel Başkanı'mızın bu görev dönemi hem CHP'ye hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Özel, "Hep konuşulan bir şey vardır, yıllardır, aylardır bıktığımız bir şey, 'Ekrem başkan ile aramızda nasıl bir ilişki var?'. Buradan şunu ifade edeyim. Yukarıda kısa baş başa görüşmemizde de öyle bitirdik. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak, CHP'yi iktidara taşıyacak. Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız" dedi. İmamoğlu ise "Genel Başkanı'mızın bu görev dönemi hem CHP'ye hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Malumunuz 38'nci kurultayımız ile ilgili süreç tamamlandı. Ben de süreci tamamladıktan sonra kurultay başkanı olarak kendilerini ziyaret edip, sürece dair hem teşekkür ettim hem de bilgi aktardım. Dualarımız, hep bir olalım, birlikte olalım, sıkıntısız, hiç kötü anılacak bir tarafı olmayan bir zaman dilimi geçsin. Çünkü yüzüncü yılındayız Cumhuriyetimizin, yüzüncü yılındayız partimizin. 38'nci kurultayı, yeni yüzyılın ilk günleri, böylesi bir ortamda bana kurultay başkanlığı nasip oldu. Kendi adıma çok gururluyum, onurluyum. Aynı zamanda kurultay çok nezaketli, çok dengeli, seviyeli geçti. Önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip, kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi hem de teşekkürlerimi kendisine sunacağım. Bu kapsamda bugün de sekizinci Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Genel Başkanımızı ziyaret ettim ve kurultay ile ilgili düşüncelerimi ve sürece dair bilgi verdim. Görevimi bitirmiş oldum. Genel Başkanımdan izin isteyerek İstanbul'a görevimin başına dönüyorum. Kendilerine teşekkür ederim kabulleri için. Güzel bir buluşma oldu. Sizler de sürpriz oldunuz açıkçası. Hoş geldiniz diyeyim. Kurultayımız hayırlı olsun. Genel Başkanımızın bu görev dönemi hem CHP'ye hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

ÖZEL: ARAMIZDAKİ KARDEŞLİK HUKUKU CHP'Yİ İKTİDARA TAŞIYACAK

Özel ise şöyle konuştu:

"Ekrem başkanımız nezaket gösterdiler, kurultayı tamamladıktan sonra, görevini bitirdikten sonra ayrılmadan beni ziyaret ettiler. Ekrem başkan için şöyle söylemek lazım, hangi işin ucundan tutsa dört dörtlük yapan ve başarıyla sonuçlandıran birisi. Geçirdiğimiz kurultay sürecinde elbette herkes bu göreve talip olmak ister ama teklif etseniz herkesin iki kere düşünüp vereceği bir karardır. Sonuçta da CHP tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği, farklı zorlukların olabileceği biliniyordu. Ekrem başkan bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı çok başarılı bir şekilde yönetti. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum.

Sayın Genel Başkanımız kurultayda 'partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım' demişti. Tam da öyle oldu. CHP'nin en güvenli limanı, en yetkili olan kurultayı idi. Büyük bir nezaket içinde, karşılıklı anlayış birliği içinde güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı. Ben şimdi buradan Ekrem başkanımı yolcu edeceğim ama hep konuşulan bir şey vardır, yıllardır, aylardır bıktığımız bir şey, 'Ekrem başkan ile aramızda nasıl bir ilişki var?'. Buradan şunu ifade edeyim. Yukarıda kısa baş başa görüşmemizde de öyle bitirdik. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak, CHP'yi iktidara taşıyacak. Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, kurultayın ilk turunun ardından Kılıçdaroğlu'na çekilmemesi yönünde baskı yapıldığı iddiasıyla ilgili soru üzerine "Onları geride bıraktık, kurultay geride kaldı" dedi. Yarın grup toplantısı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine "Haftaya salı yapacağız" diyen Özel, devir-teslim töreninin de mazbatanın alınmasından sonra gerçekleştirileceğini söyledi.