İmamoğlu, CHP'de Değişim Talebini Yineledi: "Değişimin Bir Kurul, Heyet Değişimiyle Olmayacağını Hepimiz Biliriz. Değişim İhtiyacını Ben...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim talebini yineleyerek, "Değişim meselesi önemli. Değişim çok önemli bir kavram ve ben geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Bir topyekün değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Dolayısıyla ben aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Yoksa hani bir değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. Bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak yeni istihdam edilen 388 memur personeli ile İBB Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Saraçhane'deki program sonrası gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

"GENEL MERKEZİNDEN EN ÜCRA KÖŞEDEKİ ÖRGÜTÜNE KADAR BU MUHASEBENİN YAPILMASI ŞART"

Ekrem İmamoğlu, "En son 29 Mayıs'ta bir değişim mesajı vermiştiniz. Şimdi o değişim mesajınız üzerinden günler sonra CHP'de bir kurultay süreci başladı. Aday mısınız" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii bir seçim yaşadık ve önemli bir seçim. Seçimler bir sonraki aşamasında mutlak bir öz eleştiri, bir muhasebe gerektirir ve bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim. Ne yazık ki 9 yılda üst üste 3 kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız, yani aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partidir. Çok partili döneme geçiş yapan siyasi partidir. Dolayısıyla CHP irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. O bakımdan hani en üst seviyede, bu sürecin en değerli bir şekilde irdelenmesi şart. Bu tabii genel merkezinden en ücra köşedeki örgütüne kadar bu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir. Ben siyasete girdiğim her an itibariyle toplumun beklentisini çok önde tutan bir süreci yaşadım kendi ruh halimde ve bunu yaşamaya da devam ediyorum edeceğim ve her zaman milletimiz, ülkemiz, devletimiz her şeyin önünde durmuştur benim anlayışıma dönük. Kaldı ki partilerin asla bir amaç olmadığını, bir hizmet aracı olduğunu da defalarca, her ortamda dile getirmişimdir. Ben bu felsefeyi temsil ettim ve temsil konusunda da kararlıyım.

"DEĞİŞİMİ TOPLUM TARİFLİYOR, İNSANLAR İSTİYOR, KULAĞINI BUNA TIKAYARAK YOL YÜRÜMEK OLMAZ"

"GENÇLERİN, ÇOCUKLARIN NE İSTEDİĞİNİ GÖRMEDEN SİYASET OLMAZ"

Özellikle ülkemizde çok genç bir nüfusa sahibiz. Yeni gençlerin oluşacağı muazzam bir çocuk nüfusuna sahibiz. Bunların ne istediğini nasıl bir gelecek arzusunda olduklarını da görmeden siyaset olmaz. Bunları görmek zorundayız. Ben o gün ne ifade etmişsem aynı yerde aynı duruşla yoluma devam ediyorum ki demokrasi de zaten onun için var. Aslında demokrasi en ciddi anlamda değişimi tarifler. Onun için demokrasi çok güzeldir ve hayatımızda olması gereken en önemli kavramın demokrasi olduğunu her zaman her yerde söyledim. Bugün de yanınızda, huzurunuzda ifade etmiş olayım, düşüncelerim bunlar. Bu düşüncelerimin üzerinden sizin ne çıkarttığınızı bilemem ama elbette ki mesele bir makam ya da bir kurul meselesi değildir."

"İDEALLERİM UĞRUNA HER HUSUSTA GÖREV ALMAKTAN ASLA ÇEKİNMEM"

İmamoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeleri hatırlatılarak, "Bu değişime liderlik etme konusunda 'Evet ben varım' diyor musunuz" şeklindeki soruya da şu karşılığı verdi:

"Ben elbette ki bütün bu duygu ve düşüncelerimi çok geniş kapsamlı bir şekilde elbette ki kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim. İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim ve demokrasinin bir neferi olmanın her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vermenin bir nefer olmaya devam edeceğim. Aynı yoldayım, aynı yolda yürüyorum. Konuştuğumuz şeyler bunlar takip ediyorum süreci."

"KERVAN YOLDA DİZİLİR"

Ekrem İmamoğlu, "Peki genel başkanın değişim talebinizle ilgili ne oldu" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Arkadaşlar yani çok detay var. Bu detaylar benim hayatımda çok yer işgal etmiyor. Hatta daha önemli bir şeyi söyleyeceğim size. İşte siyasi yasak ne olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi ya da yerel yönetim ne olacak? Bakın bunların hepsi evet cevapları verilmesi gereken sorular. Ama kervan yolda dizilir ve bu süreçler inanın çok kolay bir şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek ve bütün detayları aslında insanlarımız biliyor. Tabii ki detaylara ihtiyaç duyulduğunda kamuoyuyla da zamanı geldiğinde paylaşılır. Teşekkür ederim."